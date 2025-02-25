Canlı yayında paylaşıldı: YÖK'ün İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili raporu ortaya çıktı! İşte, o rapordaki açıklamalar...

Sinan Burhan canlı yayında açıkladı

Gazeteci Sinan Burhan, tv00 canlı yayınında Ekrem İmamoğlu’nun diplomasıyla ilgili düzenlenen ve "İstanbul Üniversitesi’ne yapılan geçiş usulsüzdür” ifadelerinin yer aldığı YÖK raporunu açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı sahte diploma soruşturması devam ediyor.

İmamoğlu'nun 1990 yılında yasadışı yatay geçişle Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce bölümüne geçtiği iddia ediliyor.

tv100’de yayımlanan Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programına konuk olan Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, İmamoğlu’nun diplomasıyla ilgili düzenlenen YÖK raporunu açıkladı.

Burhan açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına YÖK’ün 14 sayfalık bir rapor gönderdiği ifade ediliyor. Burada Yüksek Öğretim Denetim Kurulu 3 üye çalışmış. 2 tane da raportör çalışmış. Toplamda 5 heyet çalışmış. Ana konusu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı medyada çıkan haberler üzerine evrakta sahtecilik üzerine soruşturma başlatıyor ve YÖK’e yazı gönderiyor.

Haberin Devamı

"İstanbul Üniversitesi’ne yapılan geçiş usulsüzdür"

YÖK uzun bir çalışma yapıyor ve aldığımız bilgilere göre bunun sonucunda 14 sayfalık raporu hazırlıyor ve gönderiyor. Ana cümle şu; “1990 yılında Sayın Ekrem İmamoğlu Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi İşletme İngilizce fakültesine geçiş yapmış. Bu tarihlerde denklik yok. Yani tanınırlık yok. Yani İstanbul Üniversitesi’ne yapılan geçiş usulsüzdür” diye rapor hazırlanmış.

"Üniversite 12 Eylül’de müracaatları kapatmış"

Konuşmasına devam eden Burhan, "Bu raporda deniliyor ki; 12 Eylül 1990 tarihinde müracaatlar bitmiş. 14 Eylül 1990 yılına kadar diyor ki üniversite ’14 Eylül 1990 yılına kadar gelin başvurun’ deniyor ve kontenjan açılıyor. 12 Eylül günü yani müracaat süreninin bitimine 2 gün önce biz ‘tamam’ deyip süreyi bitiriyorlar. Yani Üniversite 12 Eylül’de müracaatları kapatmış.

"İlanın süresi ve sayısı YÖK tarafından problemli bulunmuş"

Başka bir şey var. 51 kontenjan tanınıyor. Normalde 20 tanesi İşletme, diğeri de Türkçe İşletme bunlarda birleştirilmiş. Ekrem İmamoğlu’nun yatay geçiş yaptığı dönemde kontenjanda arttırılmış. İlanın süresi ve sayısı YÖK tarafından problemli bulunmuş. Ayrıca 1990 yılında da Girne Amerikan Üniversitesi’nin denkliği tanınmıyor” dedi.

Kaynak: İNTERNETHABER

Tarım Kredi Market, Ramazan ayına özel ürün kataloğunu yayınladı! 15 Mart 2025 tarihine kadar geçerli ürünlerin tam listesi

Boykot kazandı! Starbucks, 1000'den fazla çalışanını işten çıkarıyor

Araç muayene hizmetlerinde yeni dönem başladı!