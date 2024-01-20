Canlı yayın... Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin İstanbul ilçe Belediye Başkan Adaylarını açıklanıyor

Siyasi partiler 31 Mart’ta yapılacak yerel seçim çalışmaları için çalışmalarına başladı. Adaylar yavaş yavaş belli olmaya başlarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirdiği kongrelerle yerel seçimler için 74 ilin belediye başkan adaylarını açıklamıştı.

GÖZLER İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARINDA

Gözler ilçe belediye başkanlarına çevrilirken; 7 Ocak’ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum’un adını duyuran AK Parti, bugün ilçe belediye başkan adaylarını kamuoyu ile paylaşıyor.

Haliç Kongre Merkezi’nde yapılan toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan, adayları açıklıyor.

31 MART 2024 AK PARTİ İSTANBUL 39 İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

AK Parti Adalar Belediye Başkan Adayı: Uğur Sinan Şen AK Parti Arnavutköy Belediye Başkan Adayı: Mustafa Candaroğlu AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı: Mustafa Naim Yağcı AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı:: Abdullah Küçükoğlu AK Parti Bağcılar Belediye Başkan Adayı: Abdullah Özdemir AK Parti Bahçelievler Belediye Başkan Adayı: Hakan Bahadır AK Parti Bakırköy Belediye Başkan Adayı: Ali Talip Özdemir AK Parti Başakşehir Belediye Başkan Adayı: Yasin Kartoğlu AK Parti Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı: İlknur Kovaç Bayraktar AK Parti Beşiktaş Belediye Başkan Adayı:: Serkan Toper (MHP kontenjanı) AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı:: Murat Aydın AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı:: Mustafa Günaydın AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı:: Haydar Ali Yıldız AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı:: Recep Erol AK Parti Çatalca Belediye Başkan Adayı:: Mesut Üner AK Parti Çekmeköy Belediye Başkan Adayı:: Ahmet Poyraz AK Parti Esenler Belediye Başkan Adayı:: Mehmet Tevfik Göksu AK Parti Esenyurt Belediye Başkan Adayı:: Hamit Öncü AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı: Deniz Köken AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı: Mehmet Ergün Turan AK Parti Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı: Hasan Tahsin Usta AK Parti Güngören Belediye Başkan Adayı: Bünyamin Demir AK Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı: Veli Aslan AK Parti Kağıthane Belediye Başkan Adayı: Mevlüt Öztekin AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı: Hüseyin Karakaya AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı: Aziz Yeniay AK Parti Maltepe Belediye Başkan Adayı: Kadem Ekşi AK Parti Pendik Belediye Başkan Adayı: Ahmet Cin

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti İstanbul İlçe Adayları Tanıtım Programı'ndaki açıklamalarından satır başları şöyle:

81 ilimizdeki adayların tamamını ilan ettik. Dün Yalova ilçelerini takdim ettik, bugün de İstanbul'daki adaylarımızı açıklıyoruz.

- Amacımız kimi yerlere bizzat giderek kimi yerlere genel başkan yardımcılarımı göndererek ilçe adayı tanıtımlarını tamamlamak. Biz milleti sandıktan sandığa hatırlayan parti olmadık. 365 gün milletimiz ile yüz yüze olan bir kadroyuz.

- Söz konusu İstanbul olduğunda hem bizim için hem sizler için yaptığımız çalışmalar bir başka anlam taşıyor. Böyle bir şehri başka türlü kucaklamak mümkün değil.

- Sadece bir semtini sevmenin ömre bedel olan İstanbul'u sevmenin değerini veren bir yapı düşünün; işte biz böyle sevdik. Tarihte her medeniyetin, her devletin hayalini süsleyen şehrin değeri dünya malının tamamına değişilmez.

- 1994'te milletimizin huzurunda, karşımızda alt yapısı çökmüş, üst yapısı perişan, insanı hiçe sayılan, çöp çamur çukur olan bir İstanbul vardı. Haliç'e yaklaşılamıyordu kokudan. Ben Kasımpaşalıyım. Haliç'in yanında doğup büyüdüm.

- Biz temizlemeye başlayınca bugünkü Haliç oldu. 9 buçuk milyon metreküp çamur çıkardık. Bu çamuru 9 buçuk km uzaklıkta Alibeyköy'de bir taş ocağına naklettik. Bunu şu andakiler yapabilir miydi? Bunu Murat Kurum yapar.

Şimdi temel atma merasimi yapıyorlar

- İşte burada, hemen Kağıthane'de bunlar temel atmama merasimi yapıyor. Biz ise temel üstüne temel atma mücadelesi verdik. Suyu akmayan, sokaklarını pislik götüren, çevresini gecekonduların kuşattığı, çöplüklerin patladığı İstanbul bizi üzmekle kalmadı üstlendiğimiz sorumluluğu da ağırlaştırdı. Kolları sıvayıp ekiplerimizi kurduk ve imkanları seferber ettik.

Bahanelerin arkasına sığınmak yerine...

- Bahanelerin arkasına saklanmak yerine İstanbul'un derdine derman olmaya odaklandık. Kısa sürede sorunların hemen hepsini hal yoluna koyduk. 5 yılda İstanbul o eski günlerini hatırlatan ihmallere şahit oldu. Neredeyse çeyrek asırlık irtifa kaybı yaşadı.

- 2019'da İstanbul'u devralanlar işe icraatla değil, temel atmama töreni ile başladılar. Atmadıkları temel, Silahtarağa arıtma tesisi idi. Arıtma yapılmayan sular Haliç'e boca edilince bura yeniden ölmeye, kararmaya, kokmaya başladı. 94'ten beri yürüttüğümüz beri yaptığımız çalışmaların parçasıydı Haliç. Dikey bahçeleri yok ederek bunu devam ettirdiler.

- Murat Kurum'un deprem başta olmak üzere hayati öneme sahip projelerini kendi akıllarınca küçümseyip hafife alıyorlar. Bunların çevreden anladıkları şehri yakıp yıkanlara sahip çıkmaktır.

İstanbul'u betona boğan kafa...

- Çevreye, insana dair meselelerin niçin öncelikli olduğuna dair fikirleri yoktur. Yeşil panolara bile tahammül edemeyip betona boğan kafanın böyle bir derdinin olmadığı açıktır. Deprem tehdidine karşı üzerine düşeni yerine getirmediği gibi bunu sırıtarak dalga konusu yapabiliyor. Böyle bir meselede bile aymazlık yapanların şehrin diğer sorunlarında ne hassasiyeti olabilir.

- Tek dertleri İstanbul nimetini kendi şahsi çıkarları, kendi kariyerleri için kullanabildikleri kadar kullanmak, sömürebildikleri kadar sömürmektir. İstanbul bu zulmü, bu riyakarlığı hak etmiyor. İstanbul aklı da gözü de gönlü de başka yerlerde olanların yedeği olmayı hak etmiyor. Beceriksizlikleri hak etmiyor.

5 yıllık fetret devri bitip şahlanış devri...

- İstanbul dünyanın en gözde şehri iken son birkaç yıldır yaşanması en zor yerler arasında zikredilmeyi hak etmiyor. 31 Mart'ta hak etmediklerinden kurtulup büyükşehir hizmetleri konusundaki hasreti sona erecek. İstanbul doğru tercihle kendisine yeni ufuk açacak, 5 yıllık fetret devri son bulup şahlanış devri başlayacak. 31 Mart'ta İstanbul tekrar gerçek belediyecilikle buluşacak.

En ufak aykırı ses duyunca gırtlağına...

- En ufak aykırı ses duyunca karşısındakinin gırtlağına çöküyorlar. Büyükçekmece'de Yaşlı teyzeye vurdular ve bir de gırtlağına sarıldılar. Basın mensubunu yere yatırıp dövmeye kalktılar. Hani bunlar basına saygılıydı. Gırtlağına sarıldığınız bu millet size sandıkta cevabı verecektir. Kadınlar size ettiğiniz hakaretlerin hesabını soracaktır. Hem kadın hakları diyeceksiniz hem de yaşlı kadına saldıran edepsize hiçbir tepki göstermeyeceksiniz. Basın özgürlüğü deyip hem de militanlarınıza linç ettireceksiniz. bu aynı zamanda faşizmdir.

Biz doğru olalım, eğri belasını bulur

- Bize düşen işimizi düzgün şekilde yapmak, icraatlarımızla göz doldurmaktır. Milletimizin kalbini kazanmaktır. Hiçbir alanda boşluk bırakmamaktır. Düzgün çalışırsak, insanların gönlüne girersek, polemikle nefes harcamayıp milletimize kendimizi anlatırsak eğri zaten belasını bulacaktır.

Her gün bu bedelleri ödedik, ödüyoruz

- İstanbul başta olmak üzere en kıymetli coğrafyalardan birini vatan eylemiş milletiz. Bu topraklarda yaşamanın elbet bir bedeli var. Her gün bu bedelleri ödedik ödüyoruz. Ayağımıza takılan çelmelerin nedeni aynıdır. Bu ülkeyi üzerinde her türlü ameliyatın yapılacağı kıvama getirmektir. Türkiye hedef ülkedir. Sömürge düzeninde elde ettikleri kazancı tehlikede görenlerin hedefinde Türkiye var. Türkiye hedefimizi engellemeye çalışıyorlar, gönüllerden korkanların hedefinde Türkiye var.