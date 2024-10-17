Canan Karatay'dan 'kalbi durduruyor' diyerek çok kritik uyarı! Bu kapsülleri sakın kullanmayın!

Sağlıklı beslenme ve sağlık ile ilgili yaptığı açıklamaları ile hep gündem oluşturan Canan Karatay'dan yine gündem oluşturacak bir açıklama gelerek piyasada 'yaşlanmayı geciktiriyor, kırışıklıkları gideriyor, eklem ağrılarına iyi geliyor' iddialarıyla satılan kapsüllerle ilgili bunu sakın yapmayın diyerek çok kritik açıklamalarda bulundu.

1 5 Sağlıklı yaşama adım atmak isteyenlere yaptığı açıklamalar ile yardımcı olmaya devam eden Prof. Dr. Canan Karatay açıklamalarına bir yenisini daha ekledi 2 5 Toz ve kapsül formunda satılan kolajen takviyeleriyle ilgili son günlerde çıkan haberlere nokta atışı bir cevap veren Prof. Dr. Canan Karatay, kolajen haplarının büyük vaatlerle piyasaya sürülse de "Kolajenin ilacı olmaz" diyerek sözlerine başladı. 3 5 Prof. Dr. Canan Karatay, "Kolajenin ilacı olmaz. Bu takviyeler kalbi büyütüyor, kalp krizi yapıyor ve hatta kalbin durmasına neden olabilir" diyerek, kolajeni doğal yollardan almanın önemini vurguladı. 4 5 DOĞAL YOLLARLA KOLAJEN ALIN: KELLE PAÇA! Karatay, kolajeni doğal yollarla almak isteyenler için kelle paça çorbasını önerdi. Haftada bir tüketilecek kelle paça çorbasının, vücudun ihtiyacı olan sağlıklı yapı taşlarını sağladığını belirtti. 5 5 Kelle paça sevmeyenler için ise Karatay'ın alternatif önerisi şu şekilde: "Limonu sıkın, bir çay kaşığı kristal kaya tuzu ekleyin ve kemik suyuyla karıştırın. Kahvaltıdan önce için."



