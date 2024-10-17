Canan Karatay'dan 'kalbi durduruyor' diyerek çok kritik uyarı! Bu kapsülleri sakın kullanmayın!
Canan Karatay'dan 'kalbi durduruyor' diyerek çok kritik uyarı! Bu kapsülleri sakın kullanmayın!
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Sağlıklı beslenme ve sağlık ile ilgili yaptığı açıklamaları ile hep gündem oluşturan Canan Karatay'dan yine gündem oluşturacak bir açıklama gelerek piyasada 'yaşlanmayı geciktiriyor, kırışıklıkları gideriyor, eklem ağrılarına iyi geliyor' iddialarıyla satılan kapsüllerle ilgili bunu sakın yapmayın diyerek çok kritik açıklamalarda bulundu.