Çanakkale'de orman yangını başladı: Boğaz trafiğe kapatıldı!

Çanakkale Boğazı için karar alındı: Yangın sonrası trafiğe kapatıldı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı açıklama yaptı: Çanakkale Boğazı gemi trafiğinin yangınlar nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı...

Çanakkale'de orman yangını paniği yaşanıyor. Çanakkale Boğazı trafiğe kapatıldı.

Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada Çanakkale Boğazı gemi trafiğinin yangınlar nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığı bildirildi.

ÇANAKKALE'DE ORMAN YANGINI

Çanakkale'nin Merkez ilçesine bağlı Sarıcaeli köyünde saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı.

Yangın nedeniyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi için tahliye kararı alındı. Alevlerin hastaneye yaklaştığı belirtilirken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

