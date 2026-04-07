  Üsküdar Belediyesi'nde rüşvet sıkandalı: Makam odasından balya balya paralar döküldü!

Üsküdar Belediyesi'nde yapı ve iskan ruhsatları üzerinden yolsuzluk iddialarıyla yürütülen soruşturmada, makam odasında, içinde balya balya para dolu bavullar ortaya çıktı...
Üsküdar Belediyesi'nde rüşvet sıkandalı: Makam odasından balya balya paralar döküldü! 1 110

Üsküdar Belediyesi'nde yapı ve iskan ruhsatları üzerinden yolsuzluk iddialarıyla yürütülen ve 20 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmada, ele geçirilen milyonlarca lira balya balya paranın görüntüleri ortaya çıktı.

Üsküdar Belediyesi'nde rüşvet sıkandalı: Makam odasından balya balya paralar döküldü! 2 210

ÜSKÜDAR Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan ruhsatı süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı ve rüşvet alındığı iddialarına ilişkin, İstanbul ve Yalova'da 30 adrese operasyon düzenlendi.

Üsküdar Belediyesi'nde rüşvet sıkandalı: Makam odasından balya balya paralar döküldü! 3 310

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, Üsküdar Belediyesi'nde yapı ve iskan ruhsatlarının verilmesi sürecinde usulsüzlük yapıldığı ve rüşvet suçu kapsamında değerlendirilebilecek eylemler gerçekleştirildiği tespit edildi.

Üsküdar Belediyesi'nde rüşvet sıkandalı: Makam odasından balya balya paralar döküldü! 4 410

Bu kapsamda İstanbul ve Yalova'da 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi; aralarında Kent AŞ Genel Müdürü N.A. ile Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci'nin de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı.

Üsküdar Belediyesi'nde rüşvet sıkandalı: Makam odasından balya balya paralar döküldü! 5 510

Üsküdar Belediyesi'nde yapılan aramalarda, iştirak şirketlerinden Kent AŞ Genel Müdürü N.A.'ya, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Yapı Kontrol Müdürlüğü arasında bulunan bir odanın tahsis edildiği ve odanın kapısındaki isimlikte 'başkan yardımcısı' unvanının yazdığı belirlendi.

Üsküdar Belediyesi'nde rüşvet sıkandalı: Makam odasından balya balya paralar döküldü! 6 610

RENKLENDİRİLMİŞ TABLO İLE TALİMAT GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Filiz Deveci – Belediye Başkan Yardımcısı
Nazım Akkoyunlu – Kent A.Ş. Genel Müdürü
Barkın Ege Tekkökoğlu – Kent A.Ş. Mimarı
Özgür Ceylan – Kent A.Ş. Mimarı
Hakan Yavuz – Yapı Kontrol Saha Şefi
Ahmet İşman – İş takipçisi
Veysel Köse – İş takipçisi
Ceyhan Han – İş takipçisi
Burçin Çevik – İş takipçisi
Yasin Karabaş – İş takipçisi
Engin Araz – Müteahhit
Sinan Sarıoğlu – Müteahhit
Kadir Karadağ – Müteahhit
Ufuk Gündüz – Müteahhit
Eyüp Meriç – Müteahhit
Murat Armağan – Müteahhit
Hakan Mansız – Müteahhit
Erdem Alkan – Müteahhit
Yılmaz Kozan – Müteahhit
Mehmet Atilla Güneri – Müteahhit

Üsküdar Belediyesi'nde rüşvet sıkandalı: Makam odasından balya balya paralar döküldü! 7 710

OPERASYONDAN DETAYLAR

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturmada, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Üsküdar Belediyesi iştiraki Kent A.Ş. üzerinden yapı ruhsatı süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, Kent A.Ş. Genel Müdürü N.A.’nın belediye binasında kendisine tahsis edilen odada "başkan yardımcısı" unvanını kullandığı ve çeşitli organizasyonlarda bu şekilde tanıtıldığı belirlendi. Ayrıca, yapı ruhsatı verilmesi sürecinde yetkili birim İmar ve Şehircilik Müdürlüğü olmasına rağmen, Kent A.Ş. üzerinden yürütüldüğü öğrenildi.

Üsküdar Belediyesi'nde rüşvet sıkandalı: Makam odasından balya balya paralar döküldü! 8 810

İddialara göre, yapı ruhsatı süreçlerinde ada ve parsel bazlı oluşturulan excel tabloları üzerinden renk kodlarıyla işlem yapıldı. Bu sistemde "mavi" renk anlaşma sağlandığını, "kırmızı" anlaşma sağlanamadığını, "yeşil" henüz görüşme yapılmadığını, "turuncu" ise görüşmenin sürdüğünü ifade etti. Ruhsat işlemlerinin, projeye uygunluktan ziyade talep edilen ödemelerin yapılıp yapılmadığına göre ilerletildiği ileri sürüldü.

Üsküdar Belediyesi’nde görevli mühendislerin iskan ruhsatı sürecinde inşaatlarda denetimler gerçekleştirdiği, bu denetimlerde mevzuata aykırılıkların tespit edildiği öğrenildi. Tespitlere ilişkin bina görselleri ve teknik verilerin, Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından hazırlanan sunumlarla Kent A.Ş. Genel Müdürü N.A.’ya aktarıldığı, bu değerlendirmelerin belediye binasında yapılan toplantılarda ele alındığı belirtildi. Söz konusu toplantılara belediye başkan yardımcısı F.D.’nin de katıldığı öğrenildi.

İskan ruhsatı süreçlerinde de benzer usulsüzlüklerin yaşandığı, müteahhitlerden talep edilecek menfaatlerin bu toplantılarda belirlendiği ve ilgili kişilerin bu doğrultuda yönlendirildiği ifade edildi.

Üsküdar Belediyesi'nde rüşvet sıkandalı: Makam odasından balya balya paralar döküldü! 9 910

4 MİLYON 500 BİN TL'YE EL KONULDU

Belediyede, yapı ve iskan ruhsatları üzerinden yolsuzluk iddialarıyla yürütülen ve 20 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmada ele geçirilen milyonlarca lira balya balya paranın görüntülerine ulaşıldı. Valizlerde ele geçen 4 milyon 500 bin lira paraya el konulurken, bir soğuk cüzdanın da ele geçirildiği, bu miktarın artabileceği ifade ediliyor.

Üsküdar Belediyesi'nde rüşvet sıkandalı: Makam odasından balya balya paralar döküldü! 10 1010

Savcılık "gerçekte sunulmayan bir hizmetin karşılığında görev ve yetkisi bulunmayan Üsküdar Belediyesi iştiraki Kent A.Ş.'nin paravan olarak kullanılmak suretiyle yapı ruhsatı sürecinde müteahhitlerden gayri yasal nitelikte gelir elde edildiğini" açıklamıştı.

