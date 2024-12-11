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Güncel altın fiyatları ne kadar, Gram çeyrek altın ne kadar? 11 Aralık 2024 güncel altın fiyatları

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Güncel altın fiyatları ne kadar, Gram çeyrek altın ne kadar? 11 Aralık 2024 güncel altın fiyatları
Altın yatırımcıları Suriye'de yaşanan son durumdan sonra tedirgin bir şekilde altının ne yöne doğru evrileceğini merak ederek Son günlerde altının yükselişe geçtiği görülmekte. Peki bu gün altın fiyatları ne kadar gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ons altın ne kadar? İşte 11 Aralık 2024 güncel altın fiyatları.
Güncel altın fiyatları ne kadar, Gram çeyrek altın ne kadar? 11 Aralık 2024 güncel altın fiyatları 1 18

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 3.023,07

SATIŞ(TL) 3.024,72

ÖNCEKİ KAPANIŞ 3.015,53 0,30 %

Güncel altın fiyatları ne kadar, Gram çeyrek altın ne kadar? 11 Aralık 2024 güncel altın fiyatları 2 28

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 4.934,00

SATIŞ(TL) 5.004,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 4.993,00 0,22 %

Güncel altın fiyatları ne kadar, Gram çeyrek altın ne kadar? 11 Aralık 2024 güncel altın fiyatları 3 38

YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 9.899,00

SATIŞ(TL) 10.008,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 9.986,00 0,22 %

Güncel altın fiyatları ne kadar, Gram çeyrek altın ne kadar? 11 Aralık 2024 güncel altın fiyatları 4 48

TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 19.351,08

SATIŞ(TL) 19.730,97

ÖNCEKİ KAPANIŞ 19.727,96 0,02 %

Güncel altın fiyatları ne kadar, Gram çeyrek altın ne kadar? 11 Aralık 2024 güncel altın fiyatları 5 58

ONS ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(USD) 2.694,51

SATIŞ(USD) 2.695,54

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.691,90 0,14 %

Güncel altın fiyatları ne kadar, Gram çeyrek altın ne kadar? 11 Aralık 2024 güncel altın fiyatları 6 68

CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 19.740,00

SATIŞ(TL) 19.925,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 19.896,00 0,15 %

Güncel altın fiyatları ne kadar, Gram çeyrek altın ne kadar? 11 Aralık 2024 güncel altın fiyatları 7 78

KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(USD) 86.650,00

SATIŞ(USD) 86.700,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 86.500,00 0,23 %

Güncel altın fiyatları ne kadar, Gram çeyrek altın ne kadar? 11 Aralık 2024 güncel altın fiyatları 8 88

KAYNAK: BİGPARA

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