Güncel altın fiyatları ne kadar, Gram çeyrek altın ne kadar? 11 Aralık 2024 güncel altın fiyatları

Altın yatırımcıları Suriye'de yaşanan son durumdan sonra tedirgin bir şekilde altının ne yöne doğru evrileceğini merak ederek Son günlerde altının yükselişe geçtiği görülmekte. Peki bu gün altın fiyatları ne kadar gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ons altın ne kadar? İşte 11 Aralık 2024 güncel altın fiyatları.

1 8 GRAM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 3.023,07 SATIŞ(TL) 3.024,72 ÖNCEKİ KAPANIŞ 3.015,53 0,30 % 2 8 ÇEYREK ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 4.934,00 SATIŞ(TL) 5.004,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 4.993,00 0,22 % 3 8 YARIM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 9.899,00 SATIŞ(TL) 10.008,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 9.986,00 0,22 % 4 8 TAM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 19.351,08 SATIŞ(TL) 19.730,97 ÖNCEKİ KAPANIŞ 19.727,96 0,02 % 5 8 ONS ALTIN NE KADAR? ALIŞ(USD) 2.694,51 SATIŞ(USD) 2.695,54 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.691,90 0,14 % 6 8 CUMHURİYET ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 19.740,00 SATIŞ(TL) 19.925,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 19.896,00 0,15 % 7 8 KÜLÇE ALTIN NE KADAR? ALIŞ(USD) 86.650,00 SATIŞ(USD) 86.700,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 86.500,00 0,23 % 8 8 KAYNAK: BİGPARA



