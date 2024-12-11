Güncel altın fiyatları ne kadar, Gram çeyrek altın ne kadar? 11 Aralık 2024 güncel altın fiyatları
Güncel altın fiyatları ne kadar, Gram çeyrek altın ne kadar? 11 Aralık 2024 güncel altın fiyatları
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Altın yatırımcıları Suriye'de yaşanan son durumdan sonra tedirgin bir şekilde altının ne yöne doğru evrileceğini merak ederek Son günlerde altının yükselişe geçtiği görülmekte. Peki bu gün altın fiyatları ne kadar gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ons altın ne kadar? İşte 11 Aralık 2024 güncel altın fiyatları.