Bugün altın fiyatları ne kadar? Gram çeyrek altın ne kadar? 30 Ekim 2024 güncel altın fiyatları

Altın alacak ve satacaklar merak ederek altın fiyatlarını an be an takip etmeye devam ediyor. Peki bugün altın fiyatları ne kadar? Gram çeyrek altın ne kadar? İşte 30 Ekim 2024 güncel altın fiyatları

1 7 GRAM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 3.070,90 SATIŞ(TL) 3.071,27 ÖNCEKİ KAPANIŞ 3.056,70 0,48 % 2 7 ÇEYREK ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 5.160,00 SATIŞ(TL) 5.220,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 5.204,00 0,31 % 3 7 YARIM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 10.289,00 SATIŞ(TL) 10.435,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 10.401,00 0,33 % 4 7 TAM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 20.029,17 SATIŞ(TL) 20.421,89 ÖNCEKİ KAPANIŞ 20.489,91 -0,33 % 5 7 CUMHURİYET ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 20.573,00 SATIŞ(TL) 20.767,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 20.728,00 0,19 % 6 7 REŞAT ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 20.606,47 SATIŞ(TL) 20.800,95 ÖNCEKİ KAPANIŞ 20.728,00 0,35 % 7 7 ONS ALTIN NE KADAR? ALIŞ(USD) 2.787,74 SATIŞ(USD) 2.788,28 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.774,88 0,48 %