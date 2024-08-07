Bu sonuca iki kişi çok üzülecek! Cumhurbaşkanı adayı kim olsun anketinden çarpıcı sonuç! 31 Mart yerel seçimlerinden zaferle çıkan muhalefet daha şimdiden cumhurbaşkanı adayı kim olsun tartışması yaşanırken, Asal Araştırma tarafından 10-17 Temmuz tarihleri arasında 26 kapsamlı olarak yapılan anket sonuçları oldukça çarpıcı çıkarak Bazı siyasilerin moralini bozacak.