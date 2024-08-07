Bu sonuca iki kişi çok üzülecek! Cumhurbaşkanı adayı kim olsun anketinden çarpıcı sonuç!

31 Mart yerel seçimlerinde ciddi bir zafer kazanan muhalefet, gözünü 2028 seçimlerine dikti. Hal böyle olunca muhalefet cephesinin cumhurbaşkanı adayı olarak kimi çıkaracağı merak konusu...
İLK SIRADA MANSUR YAVAŞ
Asal Araştırma tarafından 10-17 Temmuz tarihleri arasında 26 ilimizde kapsamlı bir araştırma yapıldı. Yapılan araştırma kapsamında vatandaşlara "Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi yapılsa muhalefetin adayı kim olmalıdır?" sorusu yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 23.5'i muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı tercih etmesi gerektiğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı adayı kim olsun? Anket yapıldı, çıkan sonuç 2 ismi üzecek
İKİNCİ SIRADA İMAMOĞLU VAR
Ankette ismi olası adaylar arasında geçen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ismini verenlerin oranı ise yüzde 20.8... CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in aday gösterilmesini isteyenlerin oranı ise yüzde 10.1'de kaldı.
Mansur Yavaş:%23.5
Ekrem İmamoğlu:%20.8
Özgür Özel:%10.1
Fatih Erbakan:%2.4
Ümit Özdağ:%2.2
Selahattin Demirtaş:%2.0
Kemal Kılıçdaroğlu:%2.0
Yavuz Ağıralioğlu:%1.6
Muharrem İnce:%1.0
Meral Akşener:%1.0
Erkan Baş:%0.6
Müsavat Dervişoğlu:%0.5
Ali Babacan:%0.3
Ahmet Davutoğlu:%0.1
Diğer:%2.3
Fikrim yok/Cevap yok:%29.6
KAYNAK: Bölge Gündem Haber