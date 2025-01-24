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Bu sezon süper lig şampiyonu kim olur? Çok konuşulacak şampiyonluk anketi

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Bu sezon süper lig şampiyonu kim olur? Çok konuşulacak şampiyonluk anketi
süper Lig 2024-2025 futbol sezonu devam ederken, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın şampiyonluk yarışı için kıyasıya mücadelesi sürerken, Survey araştırma şirketi, yaptığı anketle Süper Lig tahminlerini paylaştı. İşte çarpıcı anket sonuçları
Bu sezon süper lig şampiyonu kim olur? Çok konuşulacak şampiyonluk anketi 1 119

Süper Lig'de heyecan devam ederken şampiyonluk yarışıyla ilgili yeni bir anket çalışması yapıldı.

Bu sezon süper lig şampiyonu kim olur? Çok konuşulacak şampiyonluk anketi 2 219

Survey araştırma şirketi, Türkiye genelinde 4.048 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmada Türk halkının Süper Lig tahminlerini paylaştı.

Bu sezon süper lig şampiyonu kim olur? Çok konuşulacak şampiyonluk anketi 3 319

FENERBAHÇE GERİLEDİ

Bu sezon süper lig şampiyonu kim olur? Çok konuşulacak şampiyonluk anketi 4 419

Lig başında gerçekleştirilen araştırmada (29 Ağustos-2 Eylül 2024) yüzde 37,4 ile ligin favorisi gösterilen Fenerbahçe, yeni araştırmada yüzde 10,5’e kadar geriledi.

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GALATASARAY ŞAMPİYONLUĞUN FAVORİSİ

Bu sezon süper lig şampiyonu kim olur? Çok konuşulacak şampiyonluk anketi 6 619

Lig başında gerçekleştirilen araştırmada yalnızca yüzde 19,4’ünün “şampiyon olur” dediği Galatasaray, yeni araştırmada (30 Aralık 2024-01 Ocak 2025) yüzde 67,6 ile ligin favorisi haline geldi.

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Beşiktaş, lig başında yüzde 36,1 ile ikici favori takım iken, son araştırmada yüzde 18,1’e düştü.

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Trabzonspor’u favori bulanların oranı ise yüzde 2,6 olarak araştırmaya yansıdı.

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BEŞİKTAŞ TARAFTARI TAKIMINDAN VAZGEÇMİYOR

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Araştırmanın en dikkat çeken sonuçlarından biri de taraftarların kim şampiyon olur tahminleri oldu.

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Beşiktaş taraftarının yüzde 78,8’i kendi takımlarından ne olursa olsun vazgeçmiyor.

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Ligin favorisi gösterilen Galatasaray’ın şampiyon olacağını düşünen Beşiktaş taraftarının oranı ise yalnızca yüzde 20,2.

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Fenerbahçe taraftarı yüzde 75,6 ile Galatasaray’ın, yüzde 24’ü ise kendi takımının,

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Trabzonspor taraftarları yüzde 70,8 ile Galatasaray’ın, 26,9’u ise kendi takımının,

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Galatasaray taraftarı yüzde 92,8 ile kendilerinin yüzde 4,2’si ise Fenerbahçe’nin şampiyon olacağını düşünüyor.

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Süper Lig'de 20 hafta geride kaldı.

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Galatasaray 20 hafta sonunda en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider durumda yer alıyor.

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