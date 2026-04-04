İran, ABD'nin ateşkesine füzeyle yanıt verdi: İsrail’in can damarını vurdu!

İran, ABD’nin ateşkes teklifini reddetti. İsrail’in güneyinden merkezine ve kuzeyine kadar geniş bir hattına, peş peşe füze ve roket yağdırdı...

ABD’nin ateşkes teklifini reddeden İran, İsrail’in güneyinden merkezine ve kuzeyine kadar geniş bir hattı füze ve roketlerle hedef aldı; sanayi tesislerinde yangınlar çıkarken, Tel Aviv çevresinde binalar hasar gördü, Hizbullah da eş zamanlı saldırılarla kuzeyi vurdu.

ABD'nin 48 saat ateşkes teklifini reddeden İran, İsrail'in güneyindeki Necef Çölü bölgesinde bulunan bir sanayi bölgesini vurdu.İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran’dan atıldığı tespit edilen füzelerin önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devrede olduğu bildirildi.Kanal 12 televizyonunun haberinde, İran'ın İsrail’in güneyini hedef alan ilk füze saldırısı nedeniyle Berşeva ve Arad kentleri ile Necef Çölü bölgesinde sirenlerin çaldığını aktarıldı.Haberde, İran'ın misillemesinin ardından Necef Çölü bölgesindeki sanayi alanında bulunan bir fabrikada yangın çıktığı belirtildi.Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, sanayi bölgesindeki fabrikada bir yangın çıktığı ve bölgeden dumanların yükseldiği dikkati çekti.İran füzesinin doğrudan isabet kaydedip etmediğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, İran'ın misillemesinde ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

İKİNCİ SALDIRIDA İSRAİL'İN ORTA KESİMİ HEDEF ALINDI

İran’ın, İsrail'in orta kesimini hedef alan ikinci misillemesinde ise "büyük Tel Aviv" olarak bilinen Gush Dan bölgesi dahil, geniş bir kesimde sirenler çaldı.Yedioth Ahronot gazetesi, İran'ın füze saldırısı nedeniyle Tel Aviv kenti yakınlarındaki Rosh HaAyin bölgesindeki bir apartmanda yangın çıktığını yazdı.Petah Tikva kentinde ise bir binanın hasar gördüğü ve Tel Aviv'de bazı caddelerde hasar oluştuğu bildirildi.İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı’ndan yapılan açıklamada ise ekiplerinin, Tel Aviv ve Bnei Brak'ta hasar gören bölgelere doğru yola çıktığı aktarıldı.İsrail devlet televizyonu KAN, İran'ın ikinci misillemesinin ardından İsrail'in orta kesimindeki 7 kentte 17 farklı noktaya füze parçaları ve şarapnel düştüğünü aktardı.

HİZBULLAH DA İSRAİL'İN KUZEYİNİ VURDU

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, Lübnan'daki Hizbullah’ın İsrail’in kuzeyindeki Nehariye yerleşimine 5 roket attığı belirtildi.Haberde, Nehariye yerleşimine atılan roketlerin çoğunun önlendiği, geri kalanların açık alanlara isabet ettiği bildirildi.Hizbullah’ın akşam saatlerinden bu yana kısa aralıklarla düzenlediği roket saldırıları nedeniyle Hayfa kenti dahil, İsrail’in kuzeyindeki Nehariye ve Avivim Celile bölgelerinde sirenlerin çaldığı ifade edildi.İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Lübnan’a gece saatlerinde düzenlenen hava saldırılarında Hizbullah’a ait roket rampalarının hedef alındığı ileri sürüldü.Açıklamada, hava saldırısının Hizbullah’ın son misillemesinin hemen ardından yapıldığı bildirildi.İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı’ndan yapılan açıklamada, Hizbullah’ın roket saldırılarında ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

İSRAİL'İN KUZEYİNDE SİRENLER ÇALDI

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İran'dan füze ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı bildirildi.İran misillemesinde, başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail merkezindeki birçok kentte ve işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerinde sirenler çaldı.İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, yaralanma veya isabet bildirimi almadıklarını, gerekli görülmesi durumunda güncelleme yapılacağını bildirdi.Öte yandan İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran misillemesiyle eş zamanlı olarak Hizbullah'ın da İsrail'in kuzeyini hedef aldığı ve Safed'de sirenlerin çaldığını kaydetti.Hizbullah'ın roket saldırısında füzelerin bir kısmının açık alana düştüğü, birinin ise 89 numaralı karayoluna isabet ettiği aktarıldı.

İRAN 1 SAAT İÇİNDE İSRAİL'İN KUZEYİNİ 3 KEZ HEDEF ALDI

İsrail’de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, İran’ın bir saatten kısa süre içinde İsrail’in kuzeyini 3 kez füze saldırılarıyla hedef aldığını bildirdi.Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde ise Hayfa kenti başta olmak üzere İsrail’in kuzeyindeki Celile, Vadi Ara, Menaşe bölgeleri ve işgal altındaki Golan Tepelerinde sirenlerin çaldığı bildirildi.Haberde, İran ve Hizbullah’tan yapılan misillemelerin İsrail’in kuzeyinde geniş bir bölgede sık aralıklarla sirenlerin çalmasına neden olduğunun altı çizildi.İsrail'in kuzeyindeki Nehariye kentindeki bir otoparka Hizbullah roketinin isabet ettiğini aktaran haberde, Geşer Haziv, Kiryat Bialik ve Yaara yerleşimlerinde de bazı yapılarda hasar oluştuğu kaydedildi.İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı ekiplerinin de Kfar Kana yerleşimi ile 85 numaralı karayoluna isabet ihbarının ardından bölgeye intikal ettiği belirtildi.Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada İran ve Hizbullah'ın misillemelerinde ölen veya yaralanan olmadığı bildirildi.

HAYFA DA VURULDU

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, füze parçalarının Hayfa kentinde bazı noktalara düştüğünü fakat henüz yaralanma raporu almadıklarını bildirdi.Arama kurtarma ekiplerinin isabet olan bölgelere intikal ettiği aktarılan açıklamada, gerekli görülmesi halinde güncelleme yapılacağı kaydedildi.İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran'ın misillemesinin ardından İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kenti çevresinde sirenlerin çaldığını bildirdi.Haberde, Hayfa'nın Kiryat Ata bölgesinde bir binanın ve bazı araçların isabet aldığı belirtildi.Bir füzenin çok başlıklı olduğu belirtilirken füze parçalarının düştüğü bölgelerde bazı araçların alev aldığı ve hasar meydana geldiği görüldü.İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemeye çalıştığı belirtilmişti.

İSRAİLLİ İHA ŞİRKETİ DE VURULDU

Haaretz gazetesindeki habere göre, güvenlik sektöründe faaliyet yürüten Veloryx’ten yapılan açıklamada, İran’ın misillemeleri sonucu Tel Aviv yakınlarındaki Petah Tikva kentinde bulunan ve şirket bünyesinde faaliyet gösteren Aero Sol’ün İHA üretim tesisinin ciddi hasar aldığı belirtildi.Açıklamada, hasarın büyüklüğüne ilişkin bilgi verilmedi.Aero Sol, İsrail’e ve yurt dışı müşterilerine savunma amacıyla İHA sistemleri üretiyor ve geliştiriyor. Şirketin yıllık gelir aralığı 4,7 ile 6,3 milyon dolar arasında değişiyor.

