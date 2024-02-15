Başak burcu bunu bilmelisin! 19-25 Şubat haftası Başak burcu için çok önemli

Bu hafta çalışma, ilişki ve finans alanlarında başaklar için fırsatlar var. Balık burcu ruhani ve duygusal yönlerinizi etkilediğinden, bunlara dikkat edin. Cumartesi günü burcunuzda dolunay gerçekleşecek. Kendinizi yenileyin ve kararlar alın, ancak her şeyi kontrol etmeye çalışmaktan kaçının. Güzel bir hafta geçirin.

YAYINLAMA
Google News
Başak burcu bunu bilmelisin! 19-25 Şubat haftası Başak burcu için çok önemli

Sevgili başaklar ve yükselen başaklar, bu hafta kova ve balık burçlarının gökyüzünde yer alıyor. Bu, çalışma hayatınızda, günlük rutininizde, iş arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde ve ortak projelerinizde hareketlilik, dinamizm ve fırsatlar anlamına geliyor. İş ortamında bekarsanız flört etmeye başlayabilir, iş arkadaşlarınızdan destek görebilir ve yeni iş bağlantıları kurabilirsiniz. Bu dönemde vücudunuzun ve sağlığınıza daha fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Kendinize dikkat edin.

Balık Enerjisi ve İlişkiler

Bu hafta pazartesi günü güneş balık burcuna geçecek ve cuma günü Merkür balık burcuna geçecek. Bu da sizin için ilişkilerinizi daha fazla tartışacağınız, partnerinizle olan uyumunuzu, planlarınızı ve beklentilerinizi gözden geçireceğiniz bir süreç başlatıyor. Ek olarak, bekar başaklar için romantik ve duygusal bir zaman olacak.

Ortaklıklar, işbirliği ve paylaşımlar öne çıkacak. Bu hafta kiron ve kuzey ay düğümü gökyüzünde kadersel bir buluşma yapıyor. Bu da eşinizin veya ailenizin mali durumunu iyileştirebilir. Miras, borç, vergi ve kredi gibi durumlarda şanslı olabilir; uzun süredir beklediğiniz parayı alabilir ve birikim yapabilirsiniz. Bu süreçte manevi değerlerinize odaklanabilir, ruhsal olarak iyi hissedebilir ve iç huzurunuzu geliştirebilirsiniz.

Dolunay ve Kararlar

Cumartesi günü saat 15:30'da başak burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Bu nedenle hafta sonunu özellikle aktif geçirmeniz gerekecek. Dış görünüşünüzü değiştirmek, diyet yapmak, spor yapmak, hayatınızın yönünü belirlemek ve verdiğiniz emeğin karşılığını görmek gibi konularla ilgilenebilirsiniz.

Bu süreçte her şeyi kontrol etmeye çalışmayın; bazı şeyleri akışına bırakın; partnerinizin durumuna göre hareket edin; ortak bir plan ve düzen oluşturun; ve bazı şeylerde esnek olun. Kendinize güvenin ama ipleri tamamen bırakmamalısınız. Sevgili başaklar, güzel bir hafta geçirmenizi umuyorum.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Murat Kurum'dan maden ocağı ÇED raporu tepkisi: Masa başında üretilmiş pek çok yalan haber sağa sola servis edildi
Murat Kurum'dan maden ocağı ÇED raporu tepkisi: Masa başında üretilmiş pek çok yalan haber sağa sola servis edildi
Oğlak burcu sevgiliniz varsa bunu bilmelisiniz! Oğlak burcuyla evlenen yaşadı
Oğlak burcu sevgiliniz varsa bunu bilmelisiniz! Oğlak burcuyla evlenen yaşadı
Çiftlik Bank davasında şok karar: Tahliye edildi
Çiftlik Bank davasında şok karar: Tahliye edildi
Erzincan’daki heyelandaki son durum: Bakanlık, Fırat Nehri hakkında açıklama yaptı…
Erzincan’daki heyelandaki son durum: Bakanlık, Fırat Nehri hakkında açıklama yaptı…
Son Haberler
Siverek’te şiddetli yağış, sulama barajını patlattı! Taşkın akan su köprüleri yıktı geçti!
Siverek’te şiddetli yağış, sulama barajını patlattı! Taşkın akan su köprüleri yıktı geçti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Danıştay'a FETÖ tepkisi! "Bu karara sessiz kalmamız mümkün değil"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Danıştay'a FETÖ tepkisi! "Bu karara sessiz kalmamız mümkün değil"
Kimlik numaranıza göre para alabilirsiniz! Bakanlık hesaplara para yatıracak
Kimlik numaranıza göre para alabilirsiniz! Bakanlık hesaplara para yatıracak
Bursa’da soba zehirlenmesi! Yaşlı çift karbonmonoksit gazından hayatını kaybetti!
Bursa’da soba zehirlenmesi! Yaşlı çift karbonmonoksit gazından hayatını kaybetti!
Oğlak burcu olanlar dikkat! Bu hafta çok önemli
Oğlak burcu olanlar dikkat! Bu hafta çok önemli
Sabah yataktan yorgun kalkanların sırrı çözüldü! Canan Karatay açıkladı: Sabah akşam bunu içen enerji depolayacak!
Sabah yataktan yorgun kalkanların sırrı çözüldü! Canan Karatay açıkladı: Sabah akşam bunu içen enerji depolayacak!
Çok Okunanlar
Meteorolojiden o iller için uyarı üzerine uyarı! Kuvvetli yağmur kar çiğ tehlikesine dikkat! 15 Şubat Perşembe Bugün hava nasıl olacak?
Meteorolojiden o iller için uyarı üzerine uyarı! Kuvvetli yağmur kar çiğ tehlikesine dikkat! 15 Şubat Perşembe Bugün hava nasıl olacak?
Bursa'da ilginç olay! Yol kenarında tuvaletini yapan adam, silahla vuruldu!
Bursa'da ilginç olay! Yol kenarında tuvaletini yapan adam, silahla vuruldu!
Evde bakım parası yattı mı? 15 Şubat Evde Bakım Ödemeleri Hangi İllerde Yapıldı? Maaşlar Ne Kadar Oldu?
Evde bakım parası yattı mı? 15 Şubat Evde Bakım Ödemeleri Hangi İllerde Yapıldı? Maaşlar Ne Kadar Oldu?
TEM'de korkunç kaza! Hakimiyetini kaybeden otomobil beriyerlere ok gibi saplandı!
TEM'de korkunç kaza! Hakimiyetini kaybeden otomobil beriyerlere ok gibi saplandı!
2023 yılında bu telefonlar satıldı! Apple’a tek rakip onlar oldu
2023 yılında bu telefonlar satıldı! Apple’a tek rakip onlar oldu
Reyting sonuçları açıklandı! Survivor 1. Sırayı kaptırdı
Reyting sonuçları açıklandı! Survivor 1. Sırayı kaptırdı
Yorumlananlar
AK Parti İBB adayı Murat Kurum'dan öğrencilere büyük müjde! İşte peş peşe sıralanan 11 yeni müjde
AK Parti İBB adayı Murat Kurum'dan öğrencilere büyük müjde! İşte peş peşe sıralanan 11 yeni müjde
AK Parti seçim çalışma toplantısına silahlı saldırıda bulunuldu: 1 kişi yaralı
AK Parti seçim çalışma toplantısına silahlı saldırıda bulunuldu: 1 kişi yaralı
Emekliye seçim müjdesi! Bir kere değil her ay 5 bin TL ödeme verilecek
Emekliye seçim müjdesi! Bir kere değil her ay 5 bin TL ödeme verilecek
Bahçeli'den AYM Başkanına tepki: "Bay Zühtü, akladığınız cani terör saldırısı yaptı"
Bahçeli'den AYM Başkanına tepki: "Bay Zühtü, akladığınız cani terör saldırısı yaptı"