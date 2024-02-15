Başak burcu bunu bilmelisin! 19-25 Şubat haftası Başak burcu için çok önemli

Sevgili başaklar ve yükselen başaklar, bu hafta kova ve balık burçlarının gökyüzünde yer alıyor. Bu, çalışma hayatınızda, günlük rutininizde, iş arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde ve ortak projelerinizde hareketlilik, dinamizm ve fırsatlar anlamına geliyor. İş ortamında bekarsanız flört etmeye başlayabilir, iş arkadaşlarınızdan destek görebilir ve yeni iş bağlantıları kurabilirsiniz. Bu dönemde vücudunuzun ve sağlığınıza daha fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Kendinize dikkat edin.



Balık Enerjisi ve İlişkiler

Bu hafta pazartesi günü güneş balık burcuna geçecek ve cuma günü Merkür balık burcuna geçecek. Bu da sizin için ilişkilerinizi daha fazla tartışacağınız, partnerinizle olan uyumunuzu, planlarınızı ve beklentilerinizi gözden geçireceğiniz bir süreç başlatıyor. Ek olarak, bekar başaklar için romantik ve duygusal bir zaman olacak.

Ortaklıklar, işbirliği ve paylaşımlar öne çıkacak. Bu hafta kiron ve kuzey ay düğümü gökyüzünde kadersel bir buluşma yapıyor. Bu da eşinizin veya ailenizin mali durumunu iyileştirebilir. Miras, borç, vergi ve kredi gibi durumlarda şanslı olabilir; uzun süredir beklediğiniz parayı alabilir ve birikim yapabilirsiniz. Bu süreçte manevi değerlerinize odaklanabilir, ruhsal olarak iyi hissedebilir ve iç huzurunuzu geliştirebilirsiniz.



Dolunay ve Kararlar

Haberin Devamı

Cumartesi günü saat 15:30'da başak burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Bu nedenle hafta sonunu özellikle aktif geçirmeniz gerekecek. Dış görünüşünüzü değiştirmek, diyet yapmak, spor yapmak, hayatınızın yönünü belirlemek ve verdiğiniz emeğin karşılığını görmek gibi konularla ilgilenebilirsiniz.

Bu süreçte her şeyi kontrol etmeye çalışmayın; bazı şeyleri akışına bırakın; partnerinizin durumuna göre hareket edin; ortak bir plan ve düzen oluşturun; ve bazı şeylerde esnek olun. Kendinize güvenin ama ipleri tamamen bırakmamalısınız. Sevgili başaklar, güzel bir hafta geçirmenizi umuyorum.