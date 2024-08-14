BM Genel Sekreteri Guterres de artık "Dünya 5'ten büyüktür diyor! Erdoğan'dan yanıt gecikmedi! 'BM yapısı kökten değişmeli'

Son dakika haberi: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada BM Güvenlik Konseyi'nde sadece 5 daimi üye olmasını eleştirdi, Afrika kıtasının konseyde hiç temsil edilmediğini vurguladı.

GUTUERRES'TE SONUNDA DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR DEDİ

Guterres'in açıklamasına destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan verdiği yanıtta, "Görüşlerinizi samimiyetle ve yüksek sesle ifade etmeniz, dünyanın yeniden adil bir sisteme sahip olması açısından oldukça kıymetlidir" dedi.

"GÜVENLİK KONSEYİ'NİN YAPISI KÖKTEN DEĞİŞMELİ"

Dünyada savaşların arttığını ve toplumların acı çektiğinin altını çizen Erdoğan, "Küresel barış ve güvenliği temin etme görevini yerine getirmekten uzak olan BM Güvenlik Konseyi’nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmektedir. İnsanlığın bizden beklentisi budur" ifadelerini kullandı.

"DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR' DEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı, açıklamasını şöyle noktaladı:

"Biz, bu beklentilerin bir karşılığı olarak 'Dünya 5’ten Büyüktür' demeyi, 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' anlayışıyla hareket etmeyi sürdüreceğiz. Türkiye olarak, adil bir uluslararası sistem ve günümüz şartlarına uygun bir BM Güvenlik Konseyi’nin oluşması için samimiyetle uğraş veren tüm dostlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

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