Papa Robert Francis Prevost (14. Leo) kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?
Yayınlanma:
09 Mayıs 2025 11:27
Papa Francis, 21 Nisan 2025 tarihinde ölmesi sonrası yeni papanın kim olacağı merak ediliyordu Vatikan'da yapılan seçimde yeni Papa'nın Robert Francis Prevost olduğu açıklandı. Peki yeni Papa Robert Francis Prevost (14. Leo) kimdir nerelidir kaç yaşındadır? İşte yeni Papa Robert Francis Prevost (14. Leo)'nun biyografisi
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İLK KEZ ABD'Lİ KARDİNAL PAPA OLDU
Katoliklerin son ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un 21 Nisan'daki vefatının ardından makamın "boş" ilan edildiği (Sede Vacante) Vatikan'da, ruhban sınıfının papadan sonraki en önemli din adamı konumundaki kardinaller, papa seçiminin ikinci gününün öğleden sonraki oturumunda yeni Papayı belirledi. ABD'li Kardinal Robert Francis Prevost yeni Papa seçildi. Bu gelişmenin ardından Robert Francis Prevost kimdir? sorusu merak konusu oldu. Robert Prevost , 14 Eylül 1955'te Chicago'da Fransız bir baba olan Louis Marius Prevost ve İtalyan bir anne olan Mildred Martinez'in oğlu olarak doğdu. Kardinal Prevost, 2015 yılında Peru Ulusal Sivil Kayıt Bürosu tarafından onaylandığı üzere Peru vatandaşlığına geçti. İşte, o isimle ilgili bilgiler.
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YENİ PAPA ROBERT FRANCİS PREVOST KİMDİR?
Papa XIV. Leo Robert Francis Prevost , 14 Eylül 1955'te dünyaya geldi. 2023'ten beri Piskoposlar Dicastery'sinin valisi ve Latin Amerika Papalık Komisyonu başkanı olarak görev yaptı. Daha önce 2015-2023 yılları arasında Peru'daki Chiclayo Piskoposu olarak görev yaptı ve 2001-2013 yılları arasında Aziz Augustine Tarikatı'nın başrahibiydi . Kardinal Prevost, 2015 yılında Peru Ulusal Sivil Kayıt Bürosu tarafından onaylandığı üzere Peru vatandaşlığına geçti. 8 Mayıs 2025'te Papa seçildi ve Kuzey Amerika veya Amerika Birleşik Devletleri'nde doğan ilk Papa oldu .
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Chicago'da doğan Prevost, kariyerinin ilk bölümünü Augustinians için çalışarak geçirdi. 1985'ten 1986'ya ve 1988'den 1998'e kadar Peru'da cemaat pastörü, piskoposluk görevlisi, ilahiyat öğretmeni ve yönetici olarak görev yaptı. 2023'te kardinal oldu.
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Papa Francis, 2023 yılında Prevost'u Piskoposlar Başkanlığı Prefekti olarak atadı; bu, onun potansiyel bir papalık adayı olarak profilini yükselten önemli bir roldü.
8 Mayıs 2025'te Prevost Papa seçildi.
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Robert Francis Prevost, Arjantinli Papa Francesco'dan sonra Amerika kıtasından gelen ikinci, ABD'den ise ilk papa. Prevost'un ailesinin kökenleri ise Fransa, İtalya ve İspanya'ya dayanıyor.