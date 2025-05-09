Papa Robert Francis Prevost (14. Leo) kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?

İLK KEZ ABD'Lİ KARDİNAL PAPA OLDU

Katoliklerin son ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un 21 Nisan'daki vefatının ardından makamın "boş" ilan edildiği (Sede Vacante) Vatikan'da, ruhban sınıfının papadan sonraki en önemli din adamı konumundaki kardinaller, papa seçiminin ikinci gününün öğleden sonraki oturumunda yeni Papayı belirledi. ABD'li Kardinal Robert Francis Prevost yeni Papa seçildi. Bu gelişmenin ardından Robert Francis Prevost kimdir? sorusu merak konusu oldu. Robert Prevost , 14 Eylül 1955'te Chicago'da Fransız bir baba olan Louis Marius Prevost ve İtalyan bir anne olan Mildred Martinez'in oğlu olarak doğdu. Kardinal Prevost, 2015 yılında Peru Ulusal Sivil Kayıt Bürosu tarafından onaylandığı üzere Peru vatandaşlığına geçti. İşte, o isimle ilgili bilgiler.