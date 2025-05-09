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Dünya yeni papayı merak ediyordu: Beyaz duman yükseldi, yeni papa Robert Prevost!

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Dünya yeni papayı merak ediyordu: Beyaz duman yükseldi, yeni papa Robert Prevost!
Katoliklerin son ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un hayatını kaybetmesinin ardından yeni papanın kim olacağı merak ediliyordu. Sonunda beyaz duman yükseldi, yeni papa Robert Prevost olarak tarihe geçti....
Dünya yeni papayı merak ediyordu: Beyaz duman yükseldi, yeni papa Robert Prevost! 1 110

Katoliklerin son ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un hayatını kaybetmesinin ardından yeni papanın kim olacağı merak ediliyordu. Sonunda beyaz duman yükseldi, yeni papa Robert Prevost olarak tarihe geçti....

Dünya yeni papayı merak ediyordu: Beyaz duman yükseldi, yeni papa Robert Prevost! 2 210

Katoliklerin son ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un hayatını kaybetmesinin ardından yeni papanın kim olacağı merak ediliyordu.

Dünya yeni papayı merak ediyordu: Beyaz duman yükseldi, yeni papa Robert Prevost! 3 310

Vatikan'daki Sistine Şapeli'nin bacasından yeni papanın belirlendiğini ilan eden "beyaz duman" yükseldi. Yaşanan gelişme, "Papa kim oldu, Robert Prevost kimdir?" sorularını beraberinde getirdi. İşte detaylar...

Dünya yeni papayı merak ediyordu: Beyaz duman yükseldi, yeni papa Robert Prevost! 4 410

Vatikan'daki papalık seçiminde (Konklav), Sistine Şapeli'nin bacasından yeni papanın belirlendiğini ilan eden "beyaz duman" yükseldi.

Dünya yeni papayı merak ediyordu: Beyaz duman yükseldi, yeni papa Robert Prevost! 5 510

Yeni papanın, 133 kardinalden en az üçte ikisinin (89) oyunu alarak seçildiği biliniyor. Yeni papa Aziz Petrus Bazilikası'nın büyük locasından dünyaya tanıtıldı.

Dünya yeni papayı merak ediyordu: Beyaz duman yükseldi, yeni papa Robert Prevost! 6 610

Peki, "Yeni papa kim oldu? Robert Prevost kimdir?" İşte konuya ilişkin soruların yanıtı...

Dünya yeni papayı merak ediyordu: Beyaz duman yükseldi, yeni papa Robert Prevost! 7 710

Katolik Kilisesi'nin 267'nci papasının belirlendiği, Sistine Şapeli'nin bacasında beyaz dumanın tütmesiyle anlaşıldı.

Dünya yeni papayı merak ediyordu: Beyaz duman yükseldi, yeni papa Robert Prevost! 8 810

Beyaz dumanın çıkmasını takip eden 1 saat içinde yeni papa, Aziz Petrus Bazilikası'nın büyük locasından dünyaya tanıtıldı.

Dünya yeni papayı merak ediyordu: Beyaz duman yükseldi, yeni papa Robert Prevost! 9 910

Yeni papayı dünyaya, "Protodiacono" sıfatını taşıyan Fransız Kardinal Dominique Mamberti, büyük locadan Latince "Habemus Papam (Bir papamız var)" diyerek takdim edecek.

Dünya yeni papayı merak ediyordu: Beyaz duman yükseldi, yeni papa Robert Prevost! 10 1010

Katolik Kilisesi'ndeki 266 papadan bugüne kadar 200'den fazlası İtalyan olurken, en son 2013 yılındaki Konklav'da ilk kez Amerika kıtasından bir papa seçilmiş ve Arjantinli Franciscus papa olmuştu.

Yeni papa Robert Prevost oldu...

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