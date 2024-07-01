Berber, kuaför ve güzellik salonları için Resmi açıklama yapıldı: Karar 1 Temmuz'da yürürlüğe girdi

Berber, kuaför ve güzellik salonları için son dakika açıklaması yapıldı. Alınan Resmi karar 1 Temmuz'da yürürlüğe girdi.

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Berber, kuaför ve güzellik salonları için Resmi açıklama yapıldı: Karar 1 Temmuz'da yürürlüğe girdi

Berber, kuaför ve güzellik salonları için son dakika açıklaması yapıldı. Alınan Resmi karar 1 Temmuz'da yürürlüğe girdi.

Ticaret Bakanlığı, berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın bir günü kapalı olması uygulamasının bugün itibarıyla yürürlüğe girdiğini ifade etti.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, sektör paydaşları tarafından Bakanlığa iletilen talep ve öneriler titizlikle değerlendirilerek, ülke genelinde tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması yönünde 18 Ağustos 2022 tarihinde karar alındığı anımsatıldı.

Berber, kuaför ve güzellik salonları için Resmi açıklama yapıldı: Karar 1 Temmuz'da yürürlüğe girdi

ÜLKE GENELİNDE UYGULANACAK

Devam eden süreçte kapalı olunacak günün, her ilin sektörel yapısı ve işletme profili ile tüketici tercih ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak valilikler tarafından belirlenebilmesi amacıyla sektörün geniş katılımının sağlandığı çalışmalar yürütüldüğüne ve bu çalışmaların tamamlandığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu doğrultuda, berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın bir günü kapalı olması uygulaması 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek ve bu işletmelerin valilikler tarafından belirlenen günlerde kapalı olmadığının tespiti halinde Bakanlığımızca idari yaptırım uygulanacaktır."

Berber, kuaför ve güzellik salonları için Resmi açıklama yapıldı: Karar 1 Temmuz'da yürürlüğe girdi

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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