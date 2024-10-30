Belediye Başkanı göz altına alınmıştı! İçişleri Bakanlığı Esenyurt Belediyesine Kayyum atadı
İçişleri bakanlığı, bugün gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yerine Beşiktaş kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ü kayyum olarak atadı.
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Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı, bu sabah erken saatlerde göz altına alınan savcılık sorgusu süren ve mahkemeye sevk edilmesi beklenen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yerine Beşiktaş kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ü kayyum olarak atadığı belirtildi.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN ATAMA
İçişleri Bakanlığı, son dönemdeki gelişmeler doğrultusunda CHP’li Esenyurt Belediyesi’ne kayyum ataması gerçekleştirdi. Bu kapsamda Kaymakam Oğuzhan Bingöl, Esenyurt’taki belediyeye kayyum olarak görevlendirildi.
Kaynak:Bölge Gündem Haber
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