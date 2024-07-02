Beklenen kabine değişiklikleri gerçekleşti! Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı murat kurum oldu

Bir süredir Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yerine yeni bir atama beklenirken, sürpriz bir şekilde Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevine Murat Kurum, Sağlık Bakanlığı görevine ise İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu getirildi.

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Beklenen kabine değişiklikleri gerçekleşti! Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı murat kurum oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı bakanlıklara yaptığı atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Sağlık Bakanlığına Fahrettin Koca yerine Kemal Memişoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ise Mehmet Özhaseki'nin yerine Murat Kurum atandı.

YENİ BAKANLAR BELLİ OLDU

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, görevden af talebi kabul edilen Mehmet Özhaseki'den boşalan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına, Cumhurbaşkanı kararı ile Murat Kurum atandı.

Görevden af talebi kabul edilen Fahrettin Koca'dan boşalan Sağlık Bakanlığına ise Cumhurbaşkanı Kararı ile Kemal Memişoğlu atandı.

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YENİ BAKAN MURAT KURUMUN ÖZ GEÇMİŞİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 1976'da Ankara'da doğdu.

Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1999'da mezun olan Kurum, 1999-2005 arasında çeşitli özel kuruluşlarda çalıştı.

2005-2006 arasında TOKİ Ankara Uygulama Daire Başkanlığında uzman olarak görev yapan Kurum, 2006-2009 arasında TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü, 2009-2018 arasında ise TOKİ iştiraki Emlak Konut GYO AŞ Genel Müdürlük görevini yürüttü.

Kurum, 2018 yılında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak atandı.

2023'e kadar bakanlık görevini sürdüren Kurum, 14 Mayıs 2023'te gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde 28. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili olarak seçildi.

Kurum, 31 Mart Pazar günü yapılan mahalli idareler seçiminde Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı oldu.

TBMM Çevre Komisyonu Başkanlığı görevini de yürüten Kurum, evli ve 3 çocuk babası.

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YENİ BAKAN KEMAL MEMİŞOĞLUNUN ÖZ GEÇMİŞİ

Yeni Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, aslen Rizeli olup, 1966'da Trabzon'da dünyaya geldi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini 1990 yılında bitiren, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinden 1995'te Genel Cerrahi Uzmanlığını alan Memişoğlu, 1996-1998 yılları arasında SSK Konya Ereğli Hastanesi, PTT Hastanesi ve Bursa Askeri Hastanesinde Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yaptı.

1999-2000 yıllarında Miami Üniversitesi Karaciğer ve Gastrointestinal Transplantasyon ünitesinde bulunan Memişoğlu, 2000-2002 yıllarında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalında Başasistanlık yaptı.

Memişoğlu, 2002 yılı sonunda PTT Hastanesine Başhekim olarak atandı, 2008'de Genel Cerrahi Doçenti oldu.

Beykent Üniversitesinde 2007'da başladığı Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans eğitimini 2009'da bitiren Memişoğlu, 2002-2012 yılları arasında İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi olarak görev yaptı.

Kasım 2012'de İstanbul Anadolu Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine Tıbbi Hizmetler Başkanı olarak atanan Prof. Dr. Memişoğlu, Mayıs 2014'te aynı Birliğin Genel Sekreteri oldu.

Prof. Dr. Memişoğlu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Sağlık Uygulama Araştırma Merkezine 2016'da Genel Cerrahi Öğretim Üyesi olarak Profesör kadrosuna atandı.

Ekim 2016'dan bu yana İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü görevini yürüten Memişoğlu, evli ve 3 çocuk babası.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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