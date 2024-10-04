Başkan Erdoğan'dan yeni atamalar! Üst düzey atama kararnamesi resmi gazetede yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararları kapsamında, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Mehmet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğüne ise Hasan Yıldırım atandı.

ÜST DÜZEY ATAMA KARARNAMESİ RESMİ GAZETETE

Yapılan atamalar, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12 ve 13’üncü maddeleri ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddelerine dayanarak gerçekleşti. Yeni atamalar, kamu yönetimindeki değişimlerin sürdüğünü gösteriyor.