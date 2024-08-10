Başkan Erdoğan imzaladı! Yeni görevden alma ve atamalar resmi gazetede yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan yeni atama kararları Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte Bakanlıklarda ve başkanlıklarda görevden alınan ve atanan kişilerin isim listesi şöyle

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Başkan Erdoğan imzaladı! Yeni görevden alma ve atamalar resmi gazetede yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yeni atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yapılan atamalara göre; çeşitli devlet kurumlarında değişiklikler gerçekleştirildi. Bakanlıklarda ve başkanlıklarda görevden alınan ve atanan kişilerin isim listesi şöyle:

GÖREVDEN ALINAN VE ATANANLAR TAM LİSTESİ

Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan atamalara göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, Birleşik Meksika Devletleri Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine ise Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Murat Salim Esenli atandı.

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu ve Yürütme Kurulu Başkanlığına Abdullah Buğrahan Karaveli atandı.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINDA GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndaki görev değişiklikleri şu şekilde:

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Halil Sözmen görevden alındı. Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne Ersin Dilber, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğüne Uğur Erdem, Hayvancılık Genel Müdürlüğüne Salih Çelik, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne Mustafa Altuğ Atalay, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğüne Turgay Turkyılmaz, Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne Osman Yıldız, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne Ferhat Çolak, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığına Ahmet Abdullah Antalya atandı. Ayrıca, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca görevden alındı, bu pozisyona Yalova İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar atandı.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINA YAPILAN ATAMALAR

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yapılan atama değişiklikleri kapsamında, 22/02/2024 tarihli ve 2024/41 sayılı Kararın, Hakkari Il Müftüsü İsmail Fakırrullahoğlu'nun Tunceli İl Müftülüğüne atanmasına ilişkin bölümü, 22/02/2024 tarihli ve 2024/41 sayılı Kararın, Tunceli İl Müftüsü Şevket Dılmac'ın Hakkari İl Müftülüğüne atanmasına ilişkin bölümü, iptal edildi. Yapılan atamalar ise su şekilde; Eskişehir İl Müftülüğüne Erzincan İl Müftüsü Muharrem Gül, Erzincan İl Müftülüğüne Hakkari İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, Hakkari İl Müftülüğüne Hüseyin Okus, Kayseri İl Müftülüğüne Amasya İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, Amasya İl Müftülüğüne Kars İl Müftüsü Hamza Bayram, Kars İl Müftülüğüne Yavuz Yıldız, Tunceli İl Müftülüğüne Mustafa Şanver, Edirne İl Müftülüğüne Karabük İl Müftüsü Ercan Aksu, Karabük İl Müftülüğüne Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Bilecik İl Müftülüğüne Şırnak İl Müftüsü Ahmet Dilek, Şırnak İl Müftülüğüne Orhan Örnek atandı.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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