Başkan Ahmet Cin: Yatırımda yine lideriz, Türkiye genelindeki 30 Büyükşehir Belediyesini geri bıraktık
Yayınlanma:
29 Eylül 2025 00:33
Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, yerel basınla bir araya geldiği toplantıda yeni sezon öncesi yapmış olduğu ve yapmak istediği hizmetler hakkında önemli açıklamalarda bulunarak, “Yatırımda yine lideriz. Türkiye genelindeki 30 büyükşehir belediyesinin yatırım bütçesine baktığımızda 25’ini geride bırakmışız. İlçeler bazında ise yine Türkiye genelinde ikinci sıradayız” açıklamasında bulundu.
“DAHA ŞİMDİDEN SEÇİM VAADLERİMİZİN YÜZDE 60’INI GERÇEKLEŞTİRDİK”
Basın kuruluşları temsilcilerinin tam kadro katılım gösterdiği toplantıda konuşan Belediye Başkanı Ahmet Cin, özellikle ulaşım, kentsel dönüşüm, sosyal ve kültürel projeler hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunarak,
şeklinde konuştu. “Her geçen gün gelişen ve büyüyen Pendik’te vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için çalışmalara ara vermeden devam ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu yoğun çalışmalar neticesinde seçim beyannamemizde yer alan seçim öncesi verdiğimiz vaadlerin yüzde 60-65’ini şimdiden gerçekleştirmiş durumdayız”
"1 MİLYON 500M2 YEŞİL ALAN KAZANDIRDIK"
Belediye Başkanı Ahmet Cin, açıklamaların şöyle devam etti;
“Özellikle yeşil alan konusunda önemli çalışmalara imza attık. Pendik'e 1 milyon 500m2 yeşil alan kazandırdık. 6 senede ilçeye 60 kilometre duble yol yaptık ve bu yolların çevrelerini ağaçlandırarak yeşil bir görünüme kavuşturduk.
"500 YATAKLI DEVLET HASTANESİ İHALE AŞAMASINDA"
Yeni Pendik Devlet Hastanemiz tahminen 500 yatak kapasiteli olacak. Son derece modern ve çağın gerektirdiği tüm tıbbi cihazlarla donatılacak. Muhtemelen önümüzdeki yılın ilk aylarında devlet hastanesi inşa çalışmaları başlayacak. Konuyla ilgili olarak sağlık bakanımızla sürekli istişare halindeyiz.
"TAŞLIBAYIR' 1. ETAP TAMAMLANMAK ÜZERE 2. ETAP ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"
Dolayoba'daki kentsel dönüşümde ilk etap olan 2 bin 500 kontun bitme aşamasına geldi. İkinci etap çalışmaları da önümüzdeki yıl başı itibarıyla başlayacak ve yine 2.500 konut daha yapılacak.
PENDİKTE PLANSIZ YER KALMADI, GECE KONDU SORUNUNU ÇÖZDÜK"
Kentsel dönüşüm konusunda Pendik’te plan ve uygulamayla ilgili sorun kalmadı. Mülkiyet konusunda sıkıntımız yok. Yıl sonu itibarıyla ilçede plansız, yer kalmayacak. 1994 yılında 13 bin gecekonduyla devraldığımız ilçemizde bu sorun tamamen ortadan kalkmış olacak.
"1500 ARAÇLI OTOPARK KAZANDIRDIK"
Geride bıraktığımız 6 yılda ilçeye bin beş yüz araçlık otopark kazandırdık. 2 adet katlı otopark için çalışmalarımız başlatmış durumda. Pendik merkeze 2 yeni otopark daha kazandırmayı planladık. Merkezde 3 ayrı alanda ada bazlı kentsel dönüşüm için çalışma başlatmış bulunuyoruz. Başarılı olursak Pendik'in otopark sorununu önemli ölçüde çözüme kavuşturmuş olacağız"
YEREL BASINA TEŞEKKÜR ETTİ
Samimi bir atmosferde geçen toplantıda basın mensuplarının sorunlarını da içtenlikle yanıtlayan Başkan Ahmet Cin, yerel basının önemine de değinerek,
sözleriyle konuşmasını tamamladı. “Yerel basın, hem vatandaşlarımızın sesini bizlere ulaştıran, hem de belediyemizin çalışmalarını halkımıza doğru ve şeffaf şekilde aktaran en güçlü kanallardan biri. Bizler de bu iş birliğini her zaman önemsiyor, güçlü iletişim köprülerimizi daha da sağlamlaştırmayı hedefliyoruz. Bu vesileyle yeni dönemin hepimiz için hayırlı olmasını diliyor, katılım ve katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum”