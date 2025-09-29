Başkan Ahmet Cin: Yatırımda yine lideriz, Türkiye genelindeki 30 Büyükşehir Belediyesini geri bıraktık

YEREL BASINA TEŞEKKÜR ETTİ

Samimi bir atmosferde geçen toplantıda basın mensuplarının sorunlarını da içtenlikle yanıtlayan Başkan Ahmet Cin, yerel basının önemine de değinerek, “Yerel basın, hem vatandaşlarımızın sesini bizlere ulaştıran, hem de belediyemizin çalışmalarını halkımıza doğru ve şeffaf şekilde aktaran en güçlü kanallardan biri. Bizler de bu iş birliğini her zaman önemsiyor, güçlü iletişim köprülerimizi daha da sağlamlaştırmayı hedefliyoruz. Bu vesileyle yeni dönemin hepimiz için hayırlı olmasını diliyor, katılım ve katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum” sözleriyle konuşmasını tamamladı.