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Başkan Ahmet Cin “Hiç kimse umutlanmasın! Pendik, AK Parti’nin Yıkılmaz Kalesidir!”

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Başkan Ahmet Cin “Hiç kimse umutlanmasın! Pendik, AK Parti’nin Yıkılmaz Kalesidir!”
Pendik belediye başkanlığı görevine ikinci kez seçilen Ahmet Cin Pendikli basın mensuplarıyla geleneksel kahvaltı programında bir araya gelerek yerel seçimler yönelik değerlendirmelerde bulunarak çok önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Ahmet Cin “Hiç kimse umutlanmasın! Pendik, AK Parti’nin Yıkılmaz Kalesidir!” 1 18

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, gündemi değerlendirerek önemli mesajlar verdiği gelenekselleşen yerel basınla kahvaltı buluşmasını, 26 Eylül Perşembe günü, Kaynarca Yeni Nesil Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirdi.

Başkan Ahmet Cin “Hiç kimse umutlanmasın! Pendik, AK Parti’nin Yıkılmaz Kalesidir!” 2 28

Belediye Başkan Yardımcısı Selim Bayram, Belediye Basın Danışmanı Erhan Yılmaz, Özel Kalem Müdürü Oğuz Bilge Özyurt ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Emre Doğan’ın da hazır bulunduğu toplantıda Belediye Başkanı Ahmet Cin, yerel seçimlere yönelik değerlendirmeleriyle konuşmasına başladı.

Başkan Ahmet Cin “Hiç kimse umutlanmasın! Pendik, AK Parti’nin Yıkılmaz Kalesidir!” 3 38

“PENDİK, AK PARTİ’NİN YIKILMAZ KALESİDİR, ÖYLE OLMAYA DA DEVAM EDECEKTİR”

31 Mart yerel seçimlerinin önceki seçimlere göre farklı olduğunu belirterek, daha önce böyle bir seçim dönemi yaşamadıklarını ifade eden Başkan Ahmet Cin, “Muhalefet ilk kez Pendik ilçesini kazanabileceklerine dair umutlandı ve bu durum da kendilerini kamçıladı. Kimse umutlanmasın; Pendik, AK Parti’nin yıkılmaz kalesi olarak yoluna devam edecektir. Bunu niye söylüyorum. Seçimi 2 puanla kazanmış gözüküyoruz ama yaptığımız tespitler ve değerlendirmeler neticesinde çeşitli nedenlerden dolayı sandığı gitmeyen seçmenin büyük bir çoğunluğunun AK Partili seçmen olduğunu gördük. Eğer bu sandığa gitmeyen seçmenimiz oy kullanmış olsaydı hedefimiz olan %60’lık oy oranını yakalamıştık. Buna rağmen Pendik AK Parti olarak Anadolu Yakası’nda üç belediyeden biridir.

Başkan Ahmet Cin “Hiç kimse umutlanmasın! Pendik, AK Parti’nin Yıkılmaz Kalesidir!” 4 48

“VATANDAŞIN KARARINA HER ZAMAN SAYGI DUYDUK”

Bu nedenle sorumluluğumuzun arttığının da bilincindeyiz. Vatandaşın verdiği karara her zaman saygılı olduk. Kendi üzerlerimize düşen bir mesaj var ise bu mesajı alırız. Geçen beş yıllık süre zarfında diğer AK Partili belediyeler de dahil, ne hizmet noktasında, ne yatırımlar konusunda, ne de halkla ilişkiler konusunda seçimleri kaybedecek bir duruma sürüklendiğimizi düşünmüyorum ama dediğimiz gibi çok değişik bir seçim oldu. Sonuçların hayırlı olmasını diliyorum.

Başkan Ahmet Cin “Hiç kimse umutlanmasın! Pendik, AK Parti’nin Yıkılmaz Kalesidir!” 5 58

“PENDİK OLARAK FAZLAMIZ VAR, EKSİĞİMİZ YOK”
Pendik özelinde beklediğimizden az oy aldığımız bir gerçek. Bunun değerlendirmesini yaparken mutlaka şahıs olarak bizlerin, parti olarak teşkilatımızın eksikleri olabilir; yanlışları da olabilir ama dediğimiz gibi ne hizmet noktasında, ne proje konusunda, ne yatırım konusunda, ne sosyal yardım konusunda eksiğimizin olduğunu düşünmüyorum. Hatta fazlamız olduğunu düşünüyorum.

Başkan Ahmet Cin “Hiç kimse umutlanmasın! Pendik, AK Parti’nin Yıkılmaz Kalesidir!” 6 68

“KİMLERİN SAMİMİ OLUP OLMADIĞI GÜN YÜZÜNE ÇIKTI”
Şu anda güncel rakamlarla, geçen 5 yılda Pendik’e yaklaşık 10 milyarın üzerinde yatırım yapmışız. Yani bütçemizin ortalama yüzde 45’i yatırımlara gitmiş. Yine sosyal yardımlar konusunda yüzde 7.5-8 civarında da bütçemizden sosyal yardımlara pay ayırmışız. Buna rağmen eksiğimiz varsa, bu eksiklerimizi tamamlayacağız, yanlışlarımızı düzelteceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. Bu seçim sürecinde kimlerin samimi olup, olmadığı gün yüzüne çıktı, bundan sonra buna göre kararlar alacağız.”

Başkan Ahmet Cin “Hiç kimse umutlanmasın! Pendik, AK Parti’nin Yıkılmaz Kalesidir!” 7 78

Toplantıda uygulamada olan tasarruf tedbirler kararnamesine de değinen başkan Ahmet Cin, “Hizmet alımı noktasında Pendik, İstanbul genelinde en az hizmet alım gerçekleştiren belediyesidir. Bu nedenle bir takım gecikmeler veya kısmi aksamalar da olsa biz hizmet ve yatırım konusunda çalışmalarımıza aynen devam edeceğiz. Bu şekliyle uygulamada olan tasarruf tedbirleri kararlarından Pendik olarak çok fazla etkilenmeyeceğiz.” Açıklamasında bulundu.

Başkan Ahmet Cin “Hiç kimse umutlanmasın! Pendik, AK Parti’nin Yıkılmaz Kalesidir!” 8 88

Geleneksel basın buluşması, gazetecilerin yönelttikleri soruların başkan Ahmet Cin tarafından cevaplandırılmasının ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

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