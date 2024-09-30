Başkan Ahmet Cin “Hiç kimse umutlanmasın! Pendik, AK Parti’nin Yıkılmaz Kalesidir!”

“PENDİK, AK PARTİ’NİN YIKILMAZ KALESİDİR, ÖYLE OLMAYA DA DEVAM EDECEKTİR”

31 Mart yerel seçimlerinin önceki seçimlere göre farklı olduğunu belirterek, daha önce böyle bir seçim dönemi yaşamadıklarını ifade eden Başkan Ahmet Cin, “Muhalefet ilk kez Pendik ilçesini kazanabileceklerine dair umutlandı ve bu durum da kendilerini kamçıladı. Kimse umutlanmasın; Pendik, AK Parti’nin yıkılmaz kalesi olarak yoluna devam edecektir. Bunu niye söylüyorum. Seçimi 2 puanla kazanmış gözüküyoruz ama yaptığımız tespitler ve değerlendirmeler neticesinde çeşitli nedenlerden dolayı sandığı gitmeyen seçmenin büyük bir çoğunluğunun AK Partili seçmen olduğunu gördük. Eğer bu sandığa gitmeyen seçmenimiz oy kullanmış olsaydı hedefimiz olan %60’lık oy oranını yakalamıştık. Buna rağmen Pendik AK Parti olarak Anadolu Yakası’nda üç belediyeden biridir.