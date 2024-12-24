Balıkesir'de mühimmat fabrikası patlamasında ölenlerin kimlikleri belli oldu! 11 kişi ölmüş 7 kişi yaralanmıştı

İdari soruşturma hakkında bilgi veren Yerlikaya, "İçişleri Bakanlığı olarak buraya gelmeden önce imzaladığım bir müfettiş görevlendirmesinden bahsedeceğim. Mülkiye başmüfettişi, jandarmadan oluşan müfettiş heyetiyle beraber bir heyet yola çıktı. Onlar da gelecek. Buranın tüm bizimle ilgili, İçişleri'yle ilgili, tüm izin süre ilgili onlar tahkikatlarını yapacaklar. Çıkan rapora göre de biz hem sizlerle bunu paylaşacağız hem de yapılması gereken ne varsa onu yapacağız." diye konuştu.

Patlamanın yaşandığı fabrikadaki incelemelerde Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur ile Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve diğer ilgililer hazır bulundu.