  1. Anasayfa
  2. İç Haberler
  3. Balıkesir'de mühimmat fabrikası patlamasında ölenlerin kimlikleri belli oldu! 11 kişi ölmüş 7 kişi yaralanmıştı

Balıkesir'de mühimmat fabrikası patlamasında ölenlerin kimlikleri belli oldu! 11 kişi ölmüş 7 kişi yaralanmıştı

Yayınlanma:
Balıkesir'de mühimmat fabrikası patlamasında ölenlerin kimlikleri belli oldu! 11 kişi ölmüş 7 kişi yaralanmıştı
Sabah saatlerinde Balıkesir den gelen mühimmat fabrikasındaki patlama ülkeyi derinden üzmüştü, fabrikanın kapsül bölündeki meydana gelen patlamada sonrası ölen 11 kişinin kimlikleri belli oldu.
Balıkesir'de mühimmat fabrikası patlamasında ölenlerin kimlikleri belli oldu! 11 kişi ölmüş 7 kişi yaralanmıştı 1 117

Son dakika haberi: Balıkesir'in merkez Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin kimlikleri belirlendi.

Balıkesir'de mühimmat fabrikası patlamasında ölenlerin kimlikleri belli oldu! 11 kişi ölmüş 7 kişi yaralanmıştı 2 217

İlçeye bağlı kırsal Kavaklı Mahallesi'nde Çek firmasına bağlı faaliyet gösteren mühimmat fabrikasının kapsül üretimi yapılan bölümündeki patlamayla ilgili ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Balıkesir'de mühimmat fabrikası patlamasında ölenlerin kimlikleri belli oldu! 11 kişi ölmüş 7 kişi yaralanmıştı 3 317

HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Patlamada yaşamını yitiren fabrika personelinin Tuğba Demir (21), Çetin Karamüftüoğlu (38), Muhammet Ergin (34), Özlem Özçakır (33), Tuba Sert (41), Enes Kırmızı (28), Seda Akın (35), Seçil Çapa (24), Müberra Sönmez (45), Selin Karanlıkoğlu (27) ve Elif Özgür (19) olduğu belirlendi. Bu kişilerin cansız bedenleri, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Cenazelerin, Bursa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemleri sürüyor.

Balıkesir'de mühimmat fabrikası patlamasında ölenlerin kimlikleri belli oldu! 11 kişi ölmüş 7 kişi yaralanmıştı 4 417

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin, "Önce 12 olarak açıklanan vefat sayısının şimdi 11 olduğunu sizlerle paylaşıyoruz. Takdir edersiniz ki bu üretim tesisindeki patlamanın tesiriyle vücut bütünlüğüyle ilgili, oradaki gelinen noktada arkadaşlarımız, 12 olarak söylemek durumunda kaldılar." dedi.

Balıkesir'de mühimmat fabrikası patlamasında ölenlerin kimlikleri belli oldu! 11 kişi ölmüş 7 kişi yaralanmıştı 5 517

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, olay yerinde incelemelerde bulundu, görevlilerden bilgi aldı.

İncelemelerin ardından gazetecilere açıklama yapan Bakan Yerlikaya, mühimmat fabrikasında sabah saatlerinde yaşanan patlamayla herkesin yüreğinin yandığını belirterek, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Balıkesir'de mühimmat fabrikası patlamasında ölenlerin kimlikleri belli oldu! 11 kişi ölmüş 7 kişi yaralanmıştı 6 617

"PATLAMA KAPSÜL ÜRETİM TESİSİNDE MEYDANA GELDİ"

Patlamanın saat 08.27'de kapsül üretim tesisinde meydana geldiği bilgisini veren Yerlikaya, şöyle devam etti:

"700 metrekarelik yerde saat 08.00'de mesai başlamış ve 08.27'de henüz sebebini bilmiyoruz, bir patlama meydana geldi. Patlamayla ilgili hemen Valimiz, Başsavcımız, sağlık ve ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları öncelikle arama kurtarma ve buradaki canlara ulaşmayla ilgili büyük bir gayret içerisine girdiler. Fakat patlamanın tesirinin çok güçlü olduğunu, biz de gezdik bu tesiste... O üretim bandında bulunan 11 kardeşimiz maalesef hayatlarını kaybettiler, vefat ettiler. 8'i kadın, 3'ü erkek olmak üzere 11 kişi maalesef vefat ettiler."

Balıkesir'de mühimmat fabrikası patlamasında ölenlerin kimlikleri belli oldu! 11 kişi ölmüş 7 kişi yaralanmıştı 7 717

Yerlikaya, patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek, süreçle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da sürekli bilgi arz ettiklerini aktardı.

Daha önce vefat sayısının 12 olarak açıklandığını anımsatan Yerlikaya, şunları anlattı:

"Önce 12 olarak açıklanan vefat sayısının şimdi 11 olduğunu sizlerle paylaşıyoruz. Takdir edersiniz ki bu üretim tesisindeki patlamanın tesiriyle vücut bütünlüğüyle ilgili, oradaki gelinen noktada arkadaşlarımız, 12 olarak söylemek durumunda kaldılar. Nihayetinde Bursa'ya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına gönderdik. Az önce Bursa'daki hem Ramazan Başsavcımızla hem Adli Tıp Kurumu Grup Başkanımız Samet Bey'le görüştüm. Onların net olarak ifade ettiği, az önce de ifade ettiğim gibi maalesef 11 vefat. Yani 12 değil, vefat sayımız 11."

Balıkesir'de mühimmat fabrikası patlamasında ölenlerin kimlikleri belli oldu! 11 kişi ölmüş 7 kişi yaralanmıştı 8 817

"ÖN RAPORDAN SONRA KAMUOYUYLA SEBEBİN NE OLDUĞUNU ÖĞRENECEĞİZ"

Bakan Yerlikaya, yaralıların sağlık durumuna değinerek, "2'si gözlemsel olarak hastanelerde ama 5'i yatarak tedavi görüyor. Bu hastalarımızın hayati tehlikeleri yok. Durumları iyi, inşallah yakın süreç içerisinde tedavilerinden sonra onları da tekrar ailelerine taburcu etmek en büyük arzumuz." diye konuştu.

Balıkesir'de mühimmat fabrikası patlamasında ölenlerin kimlikleri belli oldu! 11 kişi ölmüş 7 kişi yaralanmıştı 9 917

Patlamanın ardından çıkan yangının sebebini de araştırdıklarını anlatan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Valimiz, buradaki güvenlik birimlerimiz, emniyetimiz, jandarmamız yapmış oldukları ilk tespitte bunu kamuoyuyla paylaştılar. Sabotaj ihtimali yok, böyle bir değerlendirme tespit edilmedi. Yangının sebebiyle ilgili Cumhuriyet Başsavcımızla beraberiz. Başsavcıvekili ve 4 savcı beraber gerçekten titiz bir çalışma yapıyor. Konusunda uzman, dalında uzman ve burada olması gereken kaç uzman gerekiyorsa onlardan bir bilirkişi heyeti oluşturmuş. 7 arkadaştan oluşuyor bu bilirkişi heyeti ve her biri fabrikada çalışıyorlar. Bu tespitlerini ön rapor haline getirdikleri zaman Başsavcılığa bunu arz edecekler. Başsavcılık, patlama sebebiyle bilirkişinin kendisine vermiş olduğu o ön rapordan sonra kamuoyuyla sebebin ne olduğunu öğreneceğiz."

Balıkesir'de mühimmat fabrikası patlamasında ölenlerin kimlikleri belli oldu! 11 kişi ölmüş 7 kişi yaralanmıştı 10 1017

"MÜLKİYE BAŞMÜFETTİŞİ, JANDARMADAN OLUŞAN MÜFETTİŞ HEYETİYLE BERABER BİR HEYET YOLA ÇIKTI"

Bakan Yerlikaya, söz konusu mühimmat fabrikasının arazisinin 484 dönüm olduğunu bildirdi.

Patlamanın yaşandığı 700 metrekarelik boxer kapsül üretim tesisinden tesiste bir adet daha olduğunu kaydeden Yerlikaya, "Bu tür yerlerde güvenlik riskini hiç olmayacak hale getirmeyle ki doğrusu bu ifade, hep parçalı parçalı üretim tesisi. Birden çok sayıda mekanda bu üretimin yapıldığını arkadaşlarımız ifade etti. Aynı tesisten bir tane daha olunca bilirkişi heyetinin tüm mekanlarda yani bu üretim tesislerinin her yerinde hassas incelemesini yaptığını da ifade etmek istiyoruz." dedi.

Balıkesir'de mühimmat fabrikası patlamasında ölenlerin kimlikleri belli oldu! 11 kişi ölmüş 7 kişi yaralanmıştı 11 1117

İdari soruşturma hakkında bilgi veren Yerlikaya, "İçişleri Bakanlığı olarak buraya gelmeden önce imzaladığım bir müfettiş görevlendirmesinden bahsedeceğim. Mülkiye başmüfettişi, jandarmadan oluşan müfettiş heyetiyle beraber bir heyet yola çıktı. Onlar da gelecek. Buranın tüm bizimle ilgili, İçişleri'yle ilgili, tüm izin süre ilgili onlar tahkikatlarını yapacaklar. Çıkan rapora göre de biz hem sizlerle bunu paylaşacağız hem de yapılması gereken ne varsa onu yapacağız." diye konuştu.

Patlamanın yaşandığı fabrikadaki incelemelerde Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur ile Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve diğer ilgililer hazır bulundu.

Balıkesir'de mühimmat fabrikası patlamasında ölenlerin kimlikleri belli oldu! 11 kişi ölmüş 7 kişi yaralanmıştı 12 1217

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Balıkesir'deki patlamaya ilişkin, "Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımızca 3 başmüfettişimiz, SGK Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımız tarafından da 3 müfettiş görevlendirildi." dedi.

Balıkesir'de mühimmat fabrikası patlamasında ölenlerin kimlikleri belli oldu! 11 kişi ölmüş 7 kişi yaralanmıştı 13 1317

Işıkhan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde patlamanın meydana geldiği patlayıcı üretilen mühimmat fabrikasını inceledi ve olaya ilişkin bilgi aldı.

İncelemelerin ardından gazetecilere açıklama yapan Işıkhan, sabah saatlerinde iş yerinin kapsül üretimi bölümünde gerçekleşen patlamanın ardından iş yerinin tavanında çökme meydana geldiğini hatırlattı.

Balıkesir'de mühimmat fabrikası patlamasında ölenlerin kimlikleri belli oldu! 11 kişi ölmüş 7 kişi yaralanmıştı 14 1417

Kurtarma çalışmalarına ivedilikle başlandığını belirten Işıkhan, "Bakanlık olarak, olaya hemen müdahale ettik ve burada bir inceleme başlattık. Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımızca 3 başmüfettişimiz, SGK Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımız tarafından da 3 müfettiş görevlendirildi." diye konuştu.

Balıkesir'de mühimmat fabrikası patlamasında ölenlerin kimlikleri belli oldu! 11 kişi ölmüş 7 kişi yaralanmıştı 15 1517

Işıkhan, 615 işçinin vardiyalı olarak çalıştığı fabrikanın iş sağlığı ve güvenliği açısından sürekli ve periyodik olarak denetlendiğini belirterek, şunları söyledi:

"En son ağustos ayında rutin denetimleri gerçekleşmiştir. Bu denetim sürecinde de herhangi bir sorunla karşılaşılmamış; çok küçük bir iki eksiklik belirlenmiş, fabrika yetkililerine bildirilmiş ve bu eksiklikler kısa sürede tamamlanmıştır. Özellikle çok tehlikeli iş yerlerinde, üretim yapılan bu tür fabrikalarda iş sağlığı güvenliği, yüksek derecede önem verdiğimiz, hassasiyetle üzerinde durduğumuz bir konu çünkü mühimmat ve patlamaların sıklıkla meydana gelebileceği çok riskli bir alan."

Balıkesir'de mühimmat fabrikası patlamasında ölenlerin kimlikleri belli oldu! 11 kişi ölmüş 7 kişi yaralanmıştı 16 1617

"Bu yüzden bu alanda da teftişlerimizi, görevlendirmelerimizi gerçekleştirdik. Burada aynı zamanda fabrikada görev yapan iş güvenliği uzmanımız ve iş yeri ekibimiz söz konusu. Bunlar da tam zamanlı olarak fabrikada görev yapmışlardı ancak bu elim kazanın meydana gelmesinde ihmal olup olmadığı tabii ki başmüfettişimiz tarafından gerçekleştirilecek olan öncelikli hukuki süreç sonrasında ortaya çıkacaktır. Kazanın tüm yönleriyle aydınlatılması noktasında Bakanlığımızın üzerine düşen teftiş, denetim konusu başta olmak üzere üzerimize düşen görevi yapacağız."

Balıkesir'de mühimmat fabrikası patlamasında ölenlerin kimlikleri belli oldu! 11 kişi ölmüş 7 kişi yaralanmıştı 17 1717

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine başsağlığı diledi.

Yaralılara da acil şifalar dileyen Güler, "Sabah haberlerin duyulmasına müteakip Sayın Cumhurbaşkanı'mızın verdiği direktiflerle bakan arkadaşlarımla birlikte hemen Balıkesir'e hareket ettik. Burada en ciddi şekilde bütün olayın incelenmesiyle ilgili faaliyetlerin yapıldığını bakanlarımız çok açık şekilde açıkladı." dedi.

HABERE YORUM KAT