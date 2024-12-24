Balıkesir'de mühimmat fabrikası patlamasında ölenlerin kimlikleri belli oldu! 11 kişi ölmüş 7 kişi yaralanmıştı

Yerlikaya, patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek, süreçle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da sürekli bilgi arz ettiklerini aktardı.
Daha önce vefat sayısının 12 olarak açıklandığını anımsatan Yerlikaya, şunları anlattı:
"Önce 12 olarak açıklanan vefat sayısının şimdi 11 olduğunu sizlerle paylaşıyoruz. Takdir edersiniz ki bu üretim tesisindeki patlamanın tesiriyle vücut bütünlüğüyle ilgili, oradaki gelinen noktada arkadaşlarımız, 12 olarak söylemek durumunda kaldılar. Nihayetinde Bursa'ya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına gönderdik. Az önce Bursa'daki hem Ramazan Başsavcımızla hem Adli Tıp Kurumu Grup Başkanımız Samet Bey'le görüştüm. Onların net olarak ifade ettiği, az önce de ifade ettiğim gibi maalesef 11 vefat. Yani 12 değil, vefat sayımız 11."