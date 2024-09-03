Bakan Yılmaz Tunç'tan son dakika Narin Güran açıklaması! Narin amcası neden tutuklandı?

Günlerdir Türkiye'nin gündeminde olan 8 yaşındaki kayıp Narin Güran olayında her gün yeni gelişmeler yaşanırken, amca S.G. tutuklanması ile ilgi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, neden tutuklandığını açıkladı ve son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

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Bakan Yılmaz Tunç'tan son dakika Narin Güran açıklaması! Narin amcası neden tutuklandı?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran soruşturmasına ilişkin bir televizyon programında açıklamalarda bulundu.

BAKAN TUNÇ'DAN KAYIP NARİN GÜRAN AÇIKLAMASI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ağustos'ta Narin Güran'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

AMCA TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Tavşantepe Köyü Muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası olan S.G, jandarmadaki işlemlerinin ardından Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Adalet Bakanı Tunç tutuklanma kararının 'tedbir' nedeniyle verildiğini açıklayarak; yargıda 'kasten öldürme ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' şüphesinin olduğunu hatırlattı.

Bakan Yılmaz Tunç'tan son dakika Narin Güran açıklaması! Narin amcası neden tutuklandı

"EN İNCE AYRINTIYA KADAR ULAŞMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Bakan Tunç'un açıklamaları şu şekilde;

"Deliller toplandı, ifadeler alınıyor. Tutuklama kararı bir tedbirdi. Kasten öldürme şüphesi de var yargıda. Kişiyi hürriyetinden şüphesi de var. Usuli bir hata söz konusu değil. Olayda başka bir tutuklu yok. İfadesi alınanlar var. Abisiyle ilgili vücudundaki izlerle ilgili bir inceleme yapıldı. Birinin kendisine ait olduğu tespit edildi ama diğerinin kime ait olduğu tespit edilemedi. En ince ayrıntıya kadar ulaşmaya çalışıyoruz."

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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