Bakan Yerlikaya duyurdu: 'Gereği yapıldı' Ambulansa yol vermeyen o sürücü yakalandı!

Bakan Yerlikaya 'gereği yapıldı' diyerek duyurdu! Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde ambulansa yol vermeyen o sürücü yakalandı...

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "gereği yapıldı" diye paylaşarak, ambulansa yol vermeyen sürücünün yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ambulansa yol veremeyen sürücünün yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, 'gereği yapıldı" diyerek paylaştığı olayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"'Yeni Trafik Kanunu Teklifine göre bu sürücünün ehliyeti 30 gün geri alınacak, aracı 30 gün trafikten men edilecek.' Mevcut kanunda ambulansa yol vermemenin yaptırımı 993 TL. Sizce bu ceza caydırıcı olabilir mi? İstanbul’un Şişli ilçesinde ambulansa yol vermeyen sürücü E.A. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucu yakalandı. Sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nca idari para cezası uygulandı. Yeni Trafik Kanunu Teklifine göre: Geçiş üstünlüğü olan ambulans ve itfaiyeye yol vermeyenlerin; sürücü belgesini 30 gün süreyle geri alacağız ve araçlarını 30 gün süreyle trafikten men edeceğiz. Geriye doğru 5 yıl içinde aynı ihlali 2. kez işleyenlerin sürücü belgelerini iptal edeceğiz. Ambulansların can taşıdığını ve zamanla yarıştığı gerçeğini unutmamalıyız. Bugün yol vermediğimiz ambulans, yarın bizi ya da çok sevdiğimiz birini hastaneye yetiştirmeye çalışıyor olabilir. Ambulansa yol vermeyenleri, saygısızca araç kullananları lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. 'Biz Gereğini Yaparız'"

Haberin Devamı

Mahkemeden son dakika karar: CHP'nin pazar günü yapılacak İstanbul kongresi durduruldu!

Fatih Ürek'ten kötü haber: Ürek felç mi kalacak? Beyin sapında hasar iddiası!

Meteoroloji uyardı: O üç bölgelere sağanak yağış geliyor! Bugün hava nasıl, cumartesi hava nasıl olacak?