Mahkemeden son dakika karar: CHP'nin pazar günü yapılacak İstanbul kongresi durduruldu!

Mahkemeden son dakika karar: İstanbul 45. Asliye hukuk mahkemesi, CHP'nin pazar günü yapılacak İstanbul Olağan İl Kongresi'nin de durdurulmasını istedi.

İstanbul 45. Asliye hukuk mahkemesi, CHP'nin pazar günü yapılacak İstanbul Olağan İl Kongresi'nin de durdurulmasını istedi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) konuyu görüşmek üzere olağanüstü toplanma kararı aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 39. Olağan İstanbul İl Kongresi Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) taşındı.

MAHKEME KONGRE'NİN DURDURULMASINI İSTEDİ

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 19 Ekim 2025 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi 39. Olağan İstanbul İl Kongresi seçimlerinin durdurulmasını istedi. Olağan kongrenin durdurulması talepli yazı, İstanbul Valiliğine ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na gönderildi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin yazısında, "CHP İstanbul İl Kongresi için daha önce verilen tedbir kararı, kanun yolu merci olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesince kaldırılmadan veya değiştirilmeden, 19 Ekim 2025 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi 39. Olağan İstanbul İl Kongresi seçimlerinin yapılması mahkeme kararımıza aykırı olup belirtilen çalışmaların durdurulması, buna ilişkin tedbirlerin alınması gerekmektedir" denildi.

YSK OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR

Mahkeme kararının ardından Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu, konuyu Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) taşıdı. İlçe Seçim Kurulu, CHP’nin 19 Ekim Pazar günü yapmayı planladığı kongrenin "yapılıp yapılamayacağına" ilişkin görüş talebinde bulundu.

YSK’nın yarın saat 14.00’te olağanüstü toplanarak konuyu ele alacağı bildirildi.

