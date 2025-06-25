Altın yatırımcılarının kafası karıştı: Altın düşecek mi? ONS Altın Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları 25 Haziran Çarşamba yani bugün yani haftanın üçüncü iş gününe yukarı yönlü seyirde başladı. Yaşanan değer artışıyla birlikte ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar merak içerisinde güncel altın fiyatları alış - satış rakamlarını araştırmaya başladı. Özellikle de "Bugün gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" ve "Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" sorularının cevabı araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. Peki, ONS Altın Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte güncel 25 Haziran altın fiyatları alış - satış tablosu...