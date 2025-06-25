Altın yatırımcılarının kafası karıştı: Altın düşecek mi? ONS Altın Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Yayınlanma:
25 Haziran 2025 09:27
Altın yatırımcılarının kafası karıştı: İsrail -İran savaşının etkileri piyasayı hareketlendirmeye devam ediyor, Altın düşecek mi? ONS Altın Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları...
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Altın yatırımcılarının kafası karıştı: İsrail -İran savaşının etkileri piyasayı hareketlendirmeye devam ediyor, Altın düşecek mi? ONS Altın Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları...
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Altın fiyatları 25 Haziran Çarşamba yani bugün yani haftanın üçüncü iş gününe yukarı yönlü seyirde başladı. Yaşanan değer artışıyla birlikte ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar merak içerisinde güncel altın fiyatları alış - satış rakamlarını araştırmaya başladı. Özellikle de "Bugün gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" ve "Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" sorularının cevabı araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. Peki, ONS Altın Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte güncel 25 Haziran altın fiyatları alış - satış tablosu...
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Altın fiyatları 25 Haziran Çarşamba yani bugün güne yukarı yönlü seyirde başladı. Yaşanan yukarı yönlü seyirle birlikte gözler güncel rakamlara çevrildi. Bu bağlamda merak edilenler arasında ise "Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularının cevabı ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki bugün altın fiyatları haftanın ilk iş gününde yakaladığı durağan yönlü seyrini sürdürüyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte merak edilip araştırılan ayrıntılar...
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ONS ALTIN NE KADAR, KAÇ DOLAR? 3.329,14 3.329,52
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GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL? 4.237,83 4.238,26
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ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL? 6.947,00 7.013,00
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BUGÜN YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL'YDİ? 13.896,00 14.028,00
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TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLMUŞTU? 27.166,18 27.702,50
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CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL? 27.708,00 27.927,00
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REŞAT ALTIN NE KADAR, KAÇ TL? 20.568,47 20.817,95
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ZİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL? 50.072,93 50.866,80