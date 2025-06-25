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Ateşkes kalıcı olmalı! Başkan Erdoğan Trump ile görüştü: 25 Haziran 2025 gazete manşetleri
Ateşkes kalıcı olmalı! Başkan Erdoğan Trump ile görüştü: 25 Haziran 2025 gazete manşetleri
Yayınlanma:
25 Haziran 2025 09:23
ulusal yayın yapan gazeteler Bugün okurlarının karşısına hangi başlık ve manşetle çıktı? 25 Haziran 2025 gazete manşetleri
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