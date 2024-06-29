Bakan Yerlikaya duyurdu! Başkan Erdoğan'dan mülteci talimatı! 'Yeni açılımlarımız olacak'!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı olduğunu belirterek, düzensiz göçmenlerle ilgili yeni açılımlarının olacağını duyurdu.

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Bakan Yerlikaya duyurdu! Başkan Erdoğan'dan mülteci talimatı! 'Yeni açılımlarımız olacak'!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir dizi program, ziyaret ve açılışlara katılmak üzere bulunduğu Gaziantep temasları kapsamında Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

Ziyaret sonrası Bakan Yerlikaya başkanlığında belediye, kurum ve STK'ların bulunduğu teknik toplantı yapıldı. Yaklaşık 3 saat süren toplantı sonrası Bakan Ali Yerlikaya, son günlerin tartışılan konuları arasında yer alan göç sorunları ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

"AMANSIZ BİR MÜCADELE VERİYORUZ"

Konuşmasında düzensiz göçle durmaksızın mücadele edeceklerini vurgulayan Bakan Ali Yerlikaya, "Gaziantep, İstanbul'dan sonra düzenli göçmen sayısında 2. sırada. Bunlarla ilgili bizim milletvekillerimizin, belediye başkanlarımızın, meslek odalarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın her biriyle beraber üzerinde durmamız gereken konuları, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığıyla birlikte hep beraber neler yapabileceğimizi konuştuk. Bunları tespit ettik. Biliyorsunuz, biz kabineye geldiğimiz ilk günden itibaren Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla düzensiz göçle mücadele ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadeleyle ilgili durmadan, duraksamadan amansız bir mücadele ediyoruz. Bununla ilgili rakamları bir yıl değerlendirmemizde kamuoyuyla, aziz milletimizle paylaşmıştık. Göçle mücadeleye kaynağında başlayan hudutların korunmasında ve içeride düzensiz göçle mücadelede onların geri gönderme merkezlerinde ve oradan da kendi ülkelerine deport süreci de var yani. Kaynağında başlayıp kaynağında biten bir yaklaşımla etkin bir mücadele ettiğimizi söyledik" dedi.

Bakan Yerlikaya duyurdu! Başkan Erdoğan'dan mülteci talimatı! 'Yeni açılımlarımız olacak'!

"YENİ AÇILIMLARIMIZ OLACAK, HAZIRLIKLARI TAMAMLADIK"

Yakın zamanda kayıt dışı göçle ilgili ciddi bir mücadeleye başlayacaklarını ve bu konuda açılımlar olacağını ifade eden Bakan Yerlikaya, "Özellikle de yakın zaman içerisinde yine Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla kayıt dışılıkla mücadeleyle de ilgili açılımlarımız olacak. Bugün Gaziantep bizim için çok önemli bir şehir, büyük bir şehir. Buradaki tecrübeler ışığında yakın zamanda açıklayacağımız yaklaşımları, yeni konuları ve düzensiz göçle mücadeledeki var olan gücümüzü pekiştirmek, hiçbir zaman duraksamadan aynı şekilde devam etmek adına çalışacağız. Düzenli olan göçmenlerle ilgili olan meselelerimiz var. Onlarla da ilgili kamuoyunda beklenilen, iş dünyasında beklenilen açılımlar da yapmakla ilgili hazırlıklarımızı tamamladık" ifadelerini kullandı.

Son günlerde düzenli ve düzensiz göç konusunda gündeme gelen Gaziantep ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Bakan Yerlikaya, "Bugün Antep Modeli'nde Antep'imizde sıkça duyduğumuz Antep'in istişare gücü ve ortak akılla ilgili gelmiş olduğu noktayı düzensiz göç ve kayıt dışılıkla da ilgili olan bu tecrübeyi onlardan edindik. Ben ziyadesiyle istifade ettim ama ekranları başında bizi izleyen aziz vatandaşlarımıza, özellikle de Gaziantep'teki hemşerilerime şunu söylemek istiyorum. Gaziantep'te düzensiz göçle ilgili mücadelede bizim mobil göç araçlarımızın sayılarını 25'e çıkardık" şeklinde konuştu.

Bakan Yerlikaya duyurdu! Başkan Erdoğan'dan mülteci talimatı! 'Yeni açılımlarımız olacak'!

"DAHA DÜZENLİ VE İSTİKRARLI BİR NOKTAYA GETİRMEKTE KARARLIYIZ"

Göçle mücadeleyi çok daha planlı, düzenli ve istikrarlı bir noktaya getirmekte kararlı olduklarını özellikle vurgulayan Bakan Ali Yerlikaya, "Şanlıurfa'da ve Kilis‘te bu çalışmayı eşzamanlı olarak yapmaya başladık. Bir takvimimiz var. İstanbul'da 19 Temmuz 2023'ten itibaren kesintisiz yapmış olduğumuz mücadelenin nasıl başarılı bir noktaya geldiğini bütün İstanbul'un gördüğü gibi burada da bu mücadeleyi çok daha planlı, düzenli ve istikrarlı bir noktaya getirmekte kararlıyız. Sık geleceğiz Gaziantep'imize, Şanlıurfa'ya. Bundan sonra Şanlıurfa ve Kilis'e geçeceğiz ve gelişmeleri hep beraber şehrimizde beraber o güçlü istişare ve ortak akıl gücüyle nerelere geldiğini, hemşerilerimizin beklentilerinin neyse onun nasıl tecelli ettiğini Allah'ın izniyle hep beraber göreceğiz" diye konuştu.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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