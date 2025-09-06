  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Bakan Yerlikaya düğmeye bastı: Sosyal medya dolandırıcılarına operasyon! Çok sayıda gözaltı var...

Bakan Yerlikaya düğmeye bastı: Sosyal medya dolandırıcılarına operasyon! Çok sayıda gözaltı var...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada sahte ilan yayınlayan, internette kumar uygulamaları üzerinden kumar oynatan, yatırım danışmanlığı adı altında dolandırıcılık yapanlara karşı operasyon başlatıldığını duyurdu...

Bakan Yerlikaya düğmeye bastı: Sosyal medya dolandırıcılarına operasyon! Çok sayıda gözaltı var...
Yayınlanma:

Bakan Yerlikaya düğmeye bastı: Sosyal medya dolandırıcılarına operasyon! Çok sayıda gözaltı var...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada sahte ilan yayınlayan, internette kumar uygulamaları üzerinden kumar oynatan, yatırım danışmanlığı adı altında dolandırıcılık yapanlara karşı operasyon başlatıldığını duyurdu...

34 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada sahte ilan yayınlayan, internette kumar uygulamaları üzerinden kumar oynatan, yatırım danışmanlığı adı altında dolandırıcılık yapan 34 şüpheli jandarma tarafından yakalandığını açıkladı. Operasyonda 225 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilan yayınlayan, sanal ortamda kumar uygulamaları üzerinden kumar oynatan ve yatırım danışmanlığı adı altında dolandırıcılık yapan 34 şüphelinin jandarma tarafından yakalandığını duyurdu.

832716-1057086549.jpg

225 MİLYON LİRAYA EL KONULDU

Operasyonda, 225 milyon lira değerinde mal varlığına el konulduğunu aktaran Yerlikaya, şüphelilerden 14'ünün tutuklandığını, 13'ü hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığını ve diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini vurguladı

vmt5y-1675492787-7243.webp

Bakan Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında operasyonların Ankara, Adana, Muğla ve Edirne merkezli, Mersin, Niğde, Gaziantep, Kocaeli, Bursa, İstanbul, Batman, Manisa, İzmir, Şanlıurfa, Kayseri, Diyarbakır ve Denizli'de düzenlendiğine işaret ederek, şu bilgileri paylaştı: "Sosyal medya platformları üzerinden sahte 'motosiklet' ilanı vererek vatandaşlarımızı dolandırdıkları, internet bağlantılı işletim sistemleri üzerinden kumar oyunu uygulamalarının kurulumunu sağlayarak kumar oynattıkları, internet siteleri üzerinden 'yatırım danışmanlığı ve tarım kredisi' ilanları vererek vatandaşlarımızı dolandırdıkları belirlenen şüpheliler hakkında savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı.

MASAK raporlarına istinaden şüphelilere ait yaklaşık 225 milyon lira değerinde, 30 adet konut, 6 adet araç ve 40 adet banka hesabına el konuldu. "Operasyonları gerçekleştiren, Valileri, Cumhuriyet Başsavcılıklarını, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığını, İl Jandarma Komutanlarını, jandarma ve MASAK çalışanlarını tebrik eden Yerlikaya, "Sokaklarda olduğu gibi dijital mecralarda da vatandaşlarımızın huzurunu bozmaya çalışanlara göz açtırmıyoruz." ifadesini kullandı.

Gram altında tarihi bir rekor: Hafta sonu kuyumcularda altın kaç liradan satılıyor? Gram ve çeyrek altın kaç lira?Gram altında tarihi bir rekor: Hafta sonu kuyumcularda altın kaç liradan satılıyor? Gram ve çeyrek altın kaç lira?

Meteoroloji alarm verdi: O, bölgelere kuvvetli yağış geliyor! Bugün hava nasıl, Cumartesi hava nasıl olacak?Meteoroloji alarm verdi: O, bölgelere kuvvetli yağış geliyor! Bugün hava nasıl, Cumartesi hava nasıl olacak?

Son dakika! YSK'dan CHP'ye 1 kabul, 1 red çıktı! İl başkanlığı talebine ret, ilçe kongreleri itirazını kabul ettiSon dakika! YSK'dan CHP'ye 1 kabul, 1 red çıktı! İl başkanlığı talebine ret, ilçe kongreleri itirazını kabul etti



Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
Bakan Güler kırmızı çizgiyi çekti: Kök salmasına müsaade etmeyeceğiz!
Bakan Güler kırmızı çizgiyi çekti: Kök salmasına müsaade etmeyeceğiz!
Cami açılışında besmele çeken Vali, özür dilemek zorunda kaldı: İşte dikkat çeken o neden...
Cami açılışında besmele çeken Vali, özür dilemek zorunda kaldı: İşte dikkat çeken o neden...
Putin gözü kararttı: Meşru hedef olursunuz, sizi de vururuz!
Putin gözü kararttı: Meşru hedef olursunuz, sizi de vururuz!
''Tehditten kormam'' dedi, vahşice katledildi: 5 Eylül 2025 Cuma güncel gazete manşetleri
''Tehditten kormam'' dedi, vahşice katledildi: 5 Eylül 2025 Cuma güncel gazete manşetleri
Son dakika: CHP'nin Ataşehir'den sonra 2 Kongresi daha iptal edildi!
Son dakika: CHP'nin Ataşehir'den sonra 2 Kongresi daha iptal edildi!
Türkiye'nin Askeri gücünden tedirgin olan siyonist vekillerden küstahca adım!
Türkiye'nin Askeri gücünden tedirgin olan siyonist vekillerden küstahca adım!
İstanbul Valiliğinden son dakika açıklama: 8 Eylül'den itibaren yasak!
İstanbul Valiliğinden son dakika açıklama: 8 Eylül'den itibaren yasak!