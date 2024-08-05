Bakan Uraloğlu duyurdu! İnstagram hesabı kapatılmasında yeni gelişme: Bakanlık ve İntsagram yetkilileri bir araya geliyor

Geçtiğimiz günlerde katalog suç ihlallerine uymadığı için Türkiye'de erişimine engel getirilen istagram ile ilgi yeni bir gelişme yaşanarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, saat 13.00'te bakanlık yetkilileriyle Instagram yetkilileri bir araya geleceğini duyurdu.

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Bakan Uraloğlu duyurdu! İnstagram hesabı kapatılmasında yeni gelişme: Bakanlık ve İntsagram yetkilileri bir araya geliyor

Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bakanlık yetkililerinin bugün erime engellenen Instagram temsilcileri ile görüşeceğini duyurdu.

İNSTAGRAM AÇILIYOR MU?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Instagram'a erişim engeli getirildi.
48 saati geçen yasakta hala Instagram'a giriş sağlanamıyor.

BAKAN URALOĞLU AÇIKLADI!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Instagrama uyarılara rağmen gerekli adımları atmadıkları için erişim yasağı getirdiklerini söylemiş ve "Kuralları ve toplumsal hassasiyetleri dikkate almadıkları takdirde biz de müdahale ederiz." diye konuşmuştu.

Bakan Uraloğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalar karşısında erişim engeli getirdiğimiz sosyal medya platformu Instagram yetkilileri ile geçtiğimiz hafta bir görüşme yapıldı. Gerçekleştirilen görüşmede; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uyulması konusunda hassasiyetlerimiz iletildi. Bugün kendileri ile öğleden sonra yeniden bir araya gelinilecek. Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor; olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz."

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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