Bakan Tunç'tan Narin Güran cinayetiyle ilgili son dakika açıklaması: Soruşturmada sona gelindi, çok önemli verilere ulaşıldı

Son dakika haberleri: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecilerin sorularını cevaplayarak Diyarbakır'da katledilen Narin Güran cinayeti ile ilgili son dakika açıklaması ile soruşturmanım titizlikle devam etiğini sonuna gelindiğini ve çok önmli verilere ulaşıldığını açıkladı.

1 8 Son dakika haberleri: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. 2 8 "ÇOK ÖNEMLİ VERİLERE ULAŞILDI" Narin Güran cinayeti soruşturmasına ilişkin sorulan soru üzerine konuşan Bakan Tunç, "Geriye dönük HTS kayıtları incelendi. 3 8 "ÇALIŞMALARDA SON AŞAMAYA GELİNDİ" Daraltılmış baz çakışmasıyla çok önemli verilere ulaşıldı. Teknik çalışmaların son aşamasına gelindi." ifadelerini kullandı. 4 8 Konuyla ilgili konuşan Bakan Tunç açıklamalarından satır başları şu şekilde; Soruşturma titiz bir şekilde devam ediyor. Şu anda tutuklular var. Adli kontrollü şüpheliler var. 5 8 Tespit edilen kamera görüntüleri oldu. TÜBİTAK'ta değerlendirmesi yapıldı. Yaklaşık 250'ye yakın kişinin ifadesi alındı. Geriye dönük HTS kayıtları incelendi. 6 8 "ÇOK ÖNEMLİ VERİLERE ULAŞILDI" Daraltılmış baz çakışmasıyla çok önemli verilere ulaşıldı. Teknik çalışmaların son aşamasına gelindi. İddianame hazırlığı süreci başladı. 7 8 İddianame ortaya çıktığında Narin'in katillerinin kim olduğunu görecekler. 8 8 KAYNAK :HABER 7



