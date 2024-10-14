Bakan Tunç'tan Narin Güran cinayetiyle ilgili son dakika açıklaması: Soruşturmada sona gelindi, çok önemli verilere ulaşıldı
Bakan Tunç'tan Narin Güran cinayetiyle ilgili son dakika açıklaması: Soruşturmada sona gelindi, çok önemli verilere ulaşıldı
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Son dakika haberleri: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecilerin sorularını cevaplayarak Diyarbakır'da katledilen Narin Güran cinayeti ile ilgili son dakika açıklaması ile soruşturmanım titizlikle devam etiğini sonuna gelindiğini ve çok önmli verilere ulaşıldığını açıkladı.