  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Bakan Tunç'tan Narin Güran cinayetiyle ilgili son dakika açıklaması: Soruşturmada sona gelindi, çok önemli verilere ulaşıldı

Bakan Tunç'tan Narin Güran cinayetiyle ilgili son dakika açıklaması: Soruşturmada sona gelindi, çok önemli verilere ulaşıldı

Yayınlanma:
Bakan Tunç'tan Narin Güran cinayetiyle ilgili son dakika açıklaması: Soruşturmada sona gelindi, çok önemli verilere ulaşıldı
Son dakika haberleri: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecilerin sorularını cevaplayarak Diyarbakır'da katledilen Narin Güran cinayeti ile ilgili son dakika açıklaması ile soruşturmanım titizlikle devam etiğini sonuna gelindiğini ve çok önmli verilere ulaşıldığını açıkladı.
Bakan Tunç'tan Narin Güran cinayetiyle ilgili son dakika açıklaması: Soruşturmada sona gelindi, çok önemli verilere ulaşıldı 1 18

Son dakika haberleri: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.

Bakan Tunç'tan Narin Güran cinayetiyle ilgili son dakika açıklaması: Soruşturmada sona gelindi, çok önemli verilere ulaşıldı 2 28

"ÇOK ÖNEMLİ VERİLERE ULAŞILDI"

Narin Güran cinayeti soruşturmasına ilişkin sorulan soru üzerine konuşan Bakan Tunç, "Geriye dönük HTS kayıtları incelendi.

Bakan Tunç'tan Narin Güran cinayetiyle ilgili son dakika açıklaması: Soruşturmada sona gelindi, çok önemli verilere ulaşıldı 3 38

"ÇALIŞMALARDA SON AŞAMAYA GELİNDİ"

Daraltılmış baz çakışmasıyla çok önemli verilere ulaşıldı. Teknik çalışmaların son aşamasına gelindi." ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç'tan Narin Güran cinayetiyle ilgili son dakika açıklaması: Soruşturmada sona gelindi, çok önemli verilere ulaşıldı 4 48

Konuyla ilgili konuşan Bakan Tunç açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Soruşturma titiz bir şekilde devam ediyor. Şu anda tutuklular var. Adli kontrollü şüpheliler var.

Bakan Tunç'tan Narin Güran cinayetiyle ilgili son dakika açıklaması: Soruşturmada sona gelindi, çok önemli verilere ulaşıldı 5 58

Tespit edilen kamera görüntüleri oldu. TÜBİTAK'ta değerlendirmesi yapıldı. Yaklaşık 250'ye yakın kişinin ifadesi alındı. Geriye dönük HTS kayıtları incelendi.

Bakan Tunç'tan Narin Güran cinayetiyle ilgili son dakika açıklaması: Soruşturmada sona gelindi, çok önemli verilere ulaşıldı 6 68

"ÇOK ÖNEMLİ VERİLERE ULAŞILDI"

Daraltılmış baz çakışmasıyla çok önemli verilere ulaşıldı. Teknik çalışmaların son aşamasına gelindi. İddianame hazırlığı süreci başladı.

Bakan Tunç'tan Narin Güran cinayetiyle ilgili son dakika açıklaması: Soruşturmada sona gelindi, çok önemli verilere ulaşıldı 7 78

İddianame ortaya çıktığında Narin'in katillerinin kim olduğunu görecekler.

Bakan Tunç'tan Narin Güran cinayetiyle ilgili son dakika açıklaması: Soruşturmada sona gelindi, çok önemli verilere ulaşıldı 8 88

KAYNAK :HABER 7

HABERE YORUM KAT