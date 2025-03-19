Bakan Tunç'tan İmamoğluna ilişkin flaş açıklama: Sokak çağrısı kabul edilemez, yargı kimseden talimat almaz!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan İmamoğluna ilişkin önemli açıklama: Sokak çağrısı kabul edilemez, yargı kimseden talimat almaz! İşte, önemli detaylar...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İBB'ye yönelik başlatılan soruşturma hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Tunç'un açıklamalarından satır başları:

İki soruşturmada 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Soruşturma büyük bir titizlikle yürütülmektedir. Sokak çağrıları yaparak soruşturmalar üzerinden dezenformasyon yapmak asla kabul edilemez. Herkes bilmelidir ki hukuk devletinde suç işlendiğine dair bir iddia varsa savunma yapılacak yer yargı makamlarıdır. yargı huzurunda hesap vermek herkes için bir haktır aynı zamanda bir zorunluluktur. Yargının başlattığı davaları Sayın Cumhurbaşkanımız ile ilişkilendirmek hadsizliktir. Yargı kimseden talimat almaz. Yargı mensuplarına hakaret etmek asla kabul edilemez. Soruşturmanın gizliliği ortada kalktığından gerçeği kamuoyu öğrenecektir. Hukuk devletinde lekelenmeme hakkı esastır. Türk yargısına güvenmemiz gerek. Hiç kimsenin şüphesi olmasın, yargının içindeki kararlar kendi içinde denetime tabidir. Deliller yapılan soruşturma sonucunda ortaya çıkacaktır.

"SOKAK ÇAĞRILARI KABUL EDİLEMEZ"

Sokak çağrıları yaparak soruşturmalar üzerinden dezenformasyon yapmak asla kabul edilemez. Herkes bilmelidir ki hukuk devletinde suç işlendiğine dair bir iddia varsa savunma yapılacak yer yargı makamlarıdır. yargı huzurunda hesap vermek herkes için bir haktır aynı zamanda bir zorunluluktur.

"ERDOĞAN İLE İLİŞKİLENDİRMEK HADSİZLİKTİR"

Yargının başlattığı soruşturma ve davaları Sayın Cumhurbaşkanımızla ilişkilendirmek en hafif tabiriyle hadsizliktir, haddini bilmemektir. Yargı kimseden talimat almaz. Yargı mensuplarına hakaret etmek asla kabul edilemez.

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Adaletin tam ve eksiksiz tecellisi için süreci sükunetle takip etmek, verilecek kararı saygıyla karşılamak hepimizin ortak sorumluluğudur.

Soruşturmanın gizliliği ortada kalktığından gerçeği kamuoyu öğrenecektir. Hukuk devletinde lekelenmeme hakkı esastır. Türk yargısına güvenmemiz gerek. Hiç kimsenin şüphesi olmasın, yargının içindeki kararlar kendi içinde denetime tabidir. Deliller yapılan soruşturma sonucunda ortaya çıkacaktır.

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