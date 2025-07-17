Bakan Şimşek'ten mesaj: Emeklilikte yeni sistem!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Şu anda emekli maaşlarında bir adaletsizlik söz konusu, farklı prim günleri olanlar aynı maaşı almamalı" ifadelerini kullanarak yeni bir sisteme geçilebileceğinin mesajını verdi...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti'nin Kızılcahamam'da düzenlediği istişare kampında yaptığı açıklamada, emeklilik sisteminde köklü değişiklikler yapılabileceğinin işaretini verdi. Şimşek, prim günü sayısına göre maaşların yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

"FARKLI PRİM GÜNLERİ OLANLAR..."

Konuşmasında mevcut sistemde adaletsizlik olduğunu vurgulayan Bakan Şimşek, "Birçok kez bana 3 bin prim günü olanla 9 bin prim günü olan aynı maaşı almamaları gerektiğine yönelik serzenişler geliyor. Şu anda emekli maaşlarında bir adaletsizlik söz konusu. Farklı prim günleri olanlar aynı maaşı almamalı" şeklinde konuştu.

"NE KADAR PRİM O KADAR MAAŞ" DÖNEMİ

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Işıkhan, emeklilik sisteminin yeniden yapılandırılması için çalışmalara başlandığını ve "ödenen prim kadar maaş" ilkesinin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Yeni sistemle birlikte, uzun süre çalışan ve daha fazla prim ödeyenlerin daha yüksek maaş almasının hedeflendiği belirtiliyor.

Altın fiyatları rekordan döndü! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

Haberin Devamı

Siyonist katil ateşle oynuyor: 17 Temmuz 2025 Perşembe gazete manşetleri

Meteoroloji açıkladı: Bazı iller sıcaktan kavrulacak, diğer illere sağanak yağış geliyor! Bugün hava nası, Perşembe günü hava nasıl olacak?