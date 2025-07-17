Altın fiyatları rekordan döndü! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

Öte yandan tarifelerin ABD'de enflasyonist etkileri değerlendirilirken, Trump, daha önce birçok kez faiz indirimi için baskı yaptığı ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın istifasının "harika bir şey" olacağını ifade etti. Powell'ın ABD için "çok kötü" olduğunu yineleyen Trump, "Dünyadaki en düşük faiz oranına sahip olmalıyız ama değiliz." ifadesini kullandı.

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olacağını belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 450 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 325 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Yatırımcılar şimdi Salı günü açıklanacak Haziran ayı ABD TÜFE verilerini izliyor ve piyasalar Fed'in yılsonuna kadar 50 baz puanın üzerinde faiz indirimine gideceğini fiyatlıyor.