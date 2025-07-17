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Altın fiyatları rekordan döndü! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

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Altın fiyatları rekordan döndü! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları rekordan döndü, güne düşüşle başladı: Peki altında son durum ne? Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları rekordan döndü! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 1 111

Altın fiyatları rekordan döndü, güne düşüşle başladı: Peki altında son durum ne? Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları rekordan döndü! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 2 211

Altın fiyatları 17 Temmuz Perşembe yani bugün ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merak edilip araştırılıyor. Hemen belirtelim ki haftaya yukarı yönlü seyirde başlayan altın fiyatları yeni güne ise aşağı yönlü seyirde başladı. Gram altın fiyatları 4 bin 348 lira ve çeyrek altın ise 7 bin 108 lira fiyatlarında seyrediyor. Peki, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte haftanın üçüncü iş gününde yani bugün altın fiyatları 17 Temmuz alış - satış tablosu...

Altın fiyatları rekordan döndü! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 3 311

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?
ABD yönetiminin uyguladığı korumacı ticaret politikalarının küresel ekonomiye olası etkilerine ilişkin soru işaretleri mevcudiyetini korurken, Trump'ın ülkenin önemli ticaret ortaklarından AB ve Meksika'ya yönelik 1 Ağustos'tan itibaren devreye girecek şekilde yüzde 30 tarife uygulanması yönündeki kararı piyasalarda risk algısının yeniden yükselmesine sebep oldu.

Altın fiyatları rekordan döndü! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 4 411

Öte yandan tarifelerin ABD'de enflasyonist etkileri değerlendirilirken, Trump, daha önce birçok kez faiz indirimi için baskı yaptığı ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın istifasının "harika bir şey" olacağını ifade etti. Powell'ın ABD için "çok kötü" olduğunu yineleyen Trump, "Dünyadaki en düşük faiz oranına sahip olmalıyız ama değiliz." ifadesini kullandı.

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olacağını belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 450 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 325 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Yatırımcılar şimdi Salı günü açıklanacak Haziran ayı ABD TÜFE verilerini izliyor ve piyasalar Fed'in yılsonuna kadar 50 baz puanın üzerinde faiz indirimine gideceğini fiyatlıyor.

Altın fiyatları rekordan döndü! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 5 511

ONS ALTIN
3.363,86
3.364,16

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
4.348,35
4.348,78

Altın fiyatları rekordan döndü! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 6 611

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
7.041,00
7.108,00

Altın fiyatları rekordan döndü! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 7 711

BUGÜN YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL'YDİ?
14.083,00
14.216,00

Altın fiyatları rekordan döndü! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 8 811

TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLMUŞTU?
27.604,49
28.149,24

Altın fiyatları rekordan döndü! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 9 911

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?
28.049,00
28.282,00

Altın fiyatları rekordan döndü! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 10 1011

REŞAT ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?
20.568,47
20.817,95

Altın fiyatları rekordan döndü! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 11 1111

ZİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?
50.072,93
50.866,80

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