Bakan Şimşek'in affı yok, sert tedbirler geliyor! Bunu yapan 3 katı ceza yiyecek

SAHTE BELGE DÜZENLEYENLER DE YAKIN TAKİPTE

Sahte belge düzenleyenlere yönelik aylar süren inceleme ve raporlama süreçleri artık yapay zeka ile hızlandırılacak. Böylece hem belge düzenleyenler hem de zincir halinde belge kullananlar daha hızlı şekilde ortaya çıkarılacak. Ayrıca organize şekilde bu suçu işleyenler, "para aklama" boyutuyla da incelenecek.