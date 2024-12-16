Meteorolojiden o bölgelere kar ve kuvvetli yağmur uyarısı! 16 Aralık 2024 hava durumu ve sıcaklıkları

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya'nın doğu kıyıları ve Finike çevreleri kuvvetli olmak üzere, bölgenin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Toroslar kesiminin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kıyıları ve Finike çevreleri yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MERSİN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı