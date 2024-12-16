Meteorolojiden o bölgelere kar ve kuvvetli yağmur uyarısı! 16 Aralık 2024 hava durumu ve sıcaklıkları

DENİZLERDE HAVA
Batı Karadeniz’de fırtına; Doğu Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan 4 ila 6, doğusu 5 ila 7, yer yer 8; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatından 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, güneyi öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m; Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu kuzeydoğudan 4 ila 6; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyi yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, doğusu yer yer 3,0 m; Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, kuzeyi kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.