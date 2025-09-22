Bakan Işıkhan tarih verdi: Milyonların beklediği müjde için ilk adım atıldı!

ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARINA DOĞUM İZNİ
2025 yılının Aile Yılı ilan edilmesi kapsamında uygulanmaya başlayan projelere de değinen Bakan Işıkhan, kamuda verilen doğum izni haklarının özel sektöre de gelip gelmeyeceğine ilişkin merak edilen soruyu şu şekilde yanıtladı:
"Tabii adım adım ihtiyaç duyulan konularda harekete geçiriliyor. Politikalarımızı belirleyip eyleme döküyoruz. Bunların başında örneğin şu an mevcutta kadın işçilerimizin doğumdan önce 8 hafta sonrasında 8 hafta toplamda 16 hafta analık izini kullanabiliyor. Çalışma hayatındaki dengeleri sağlarken özel sektörü de düşünmemiz lazım. Kamuda bunları yapabiliyoruz çok rahat ama aynı hakların biraz daha altındaki uygulamaların özel sektör tarafından uygulandığını da görüyoruz. Ben birçok özel sektör temsilcisiyle, işverenle de görüştüm. İnanılmaz fırsatlar sağlıyor."