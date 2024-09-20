Seçil Erzan'dan mahkemede çok çarpıcı Fatih Terim, ifadesi! Aldığı paraları bakın kimlere dağıtmış!

Bana 'paramız var mı' dediğinde ben her zaman 'evet' dedim ve yönlendirdim"

Savunmasına devam eden Erzan, "Ben Fatih Terim'e hiçbir zaman hayır diyemedim. Benden hiçbir zaman zorla veya baskıyla para talep etmedi. Bana 'paramız var mı' dediğinde ben her zaman 'evet' dedim ve yönlendirdim. Bu fon resmi bir fon olacaktı ve ben hocaya parayı vermek istiyordum. Ayrıca Fatih Terim ile usulsüz hiçbir işlem olmadı. Ya kendisi bana mesaj atardı, ya da personeli aracılığıyla iletişim kurardı. Bu şekilde mutlaka teyit alıyorduk" şeklinde konuştu.