Seçil Erzan'dan mahkemede çok çarpıcı Fatih Terim, ifadesi! Aldığı paraları bakın kimlere dağıtmış!

"Mesela masaja gidiyorlardı, şubeye gelmek istemiyorlardı biz götürüyorduk parayı"
Savunmasına devam eden Erzan, "Hoca genellikle WhatsApp kullanmıyordu, SMS'den genellikle iletişim kuruyorduk. Hesap bilgilerini SMS ile sistemde ne yazıyorsa o şekilde bilgi verirdim. Gişe dışı işlem uygulamamız vardı. Fatih Terim dışında gişe dışında ödeme yaptığım başka futbolcular da vardı. Mesela masaja gidiyorlardı, şubeye gelmek istemiyorlardı biz götürüyorduk parayı. Para elden götürülüyor, sonra da kişiden teyit alınıyordu 'paranızı şu şekilde teslim ettik, aldınız mı' diye" şeklinde konuştu.