Bakan Gürlek'ten sanal bahis ve Gülistan Doku açıklaması: Sonuna kadar üzerine gidilecek!

Adalet Bakanı Akın Gürlek Gülistan cinayeti soruşturmasında gelinen son durum hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Gürlek, özellikle yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadele konusunda dikkat çeken bir adım attıklarını duyurdu.

“81 İL BAŞSAVCISINA ÖZEL GENELGE GÖNDERDİM”

Bakan Gürlek, Türkiye genelinde tüm başsavcılıklara talimat gönderildiğini belirterek, “Bu konuda 81 il başsavcısına özel bir genelge gönderdim. Sonuna kadar gidilmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.

“YARGI SÜREÇLERİNİ HIZLANDIRACAK ADIMLAR ATILACAK”

Yargı reformlarına da değinen Gürlek, 12’nci Yargı Paketi üzerinde kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini belirtti. Süreçlerin hızlandırılmasına odaklandıklarını vurgulayan Gürlek, “En ince ayrıntısına kadar çalışıyoruz. Yargı süreçlerini hızlandıracak adımlar atılacak” dedi.

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASI İÇİN YENİ AÇIKLAMA

Gündeme gelen Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin de konuşan Gürlek, sürecin tamamen yargı makamları tarafından yürütüldüğünü ifade etti. “Bizim talimatımızla değil. 2020 yılında işlenmiş ve vicdanları tatmin etmeyen bir olaydı. Takdir hakkımız yok, tamamen başsavcılık yürütüyor. Yoğun şüpheler var, gerekli işlem yapıldı” açıklamasında bulundu.

“Geleceğe Işık Tutan Anneler” Projesi 13 Nisan’da Hayata Geçti

Başkan Bingöl Sahada: “Komşularımızdan aldığımız ilhamla çalışmaya devam”

CHP'den AK Partiye akın akın geçiş devam ediyor: Kulisler çalkalanıyor, 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılıyor