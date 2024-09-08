Avukatı açıkladı! Cübbeli Ahmet hocaya saldıran kişi belli oldu!

Son dakika haberi: Kamu oyunda Cübbeli Ahmet hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'ye yapılan saldırı hakkında avukatından saldırıyı kimin yaptığı açıklandı.

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Avukatı açıkladı! Cübbeli Ahmet hocaya saldıran kişi belli oldu!

Son Dakika haberleri:Kamu oyunda Cübbeli Ahmet hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut ünlü, İstanbul İkitelli tarafında bir dernekte sohbet yaptıktan sonra çıkış yaparken kalabalık cemaatin dua istedikleri sırada karanlıkta biri tarafından müstehcen bir sövme ile birlikte darp teşebbüsüyle boğazı sıkılarak saldırıya uğramı saldırın kimin ve neden yaptığı merak edilmişti.

Avukatı açıkladı! Cübbeli Ahmet hocaya saldıran kişi belli oldu!

CÜBBELİ AHMET HOCAYA SALDIRAN KİŞİ BELLİ OLDU!

Cübbel Ahmet hocanın avukatı Emir Akpınar, cübbeli Ahmet hocaya saldıran kişinin ismail ağa cemaati içinden karşıt görüşten olan A.A şahıslı kişinin olduğunu açıkladı.Avukat Emir Akpınar saldırının neden yapıldığını henüz bilmediklerini çok sayıda gözaltının olabileceğini belirtti.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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