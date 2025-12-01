Asgari ücret zammı için geri sayım başladı: Bakan şimşek yapılacak zam oranı için ipucu verdi!

GÖZLER ENFLASYON RAKAMLARINDA

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, yılın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyon kadar zam alıyor.

Memur ve memur emeklileri, toplu sözleşmeden gelen %11'lik artışa ek olarak enflasyon farkı alıyor.

Temmuz–Ekim enflasyonunun toplamı şimdiden %10,25 (SSK–Bağ-Kur) ve %16,55 (memur) oranında zammı garantilemiş durumda. Kesin rakamlar kasım ve aralık verileriyle netleşecek.