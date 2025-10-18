Asgari ücret ne kadar olacak? Yapılan zam psikolojik sınırın altında kalacak: İşte oranlar...
Yayınlanma:
18 Ekim 2025 11:07
Asgari ücretli çalışanların gözü kulağı yapılacak zamda, peki asgari ücret ne kadar olacak? Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, ekonomi yönetiminden edindiği kulis bilgileri doğrultusunda asgari ücret tahminini paylaştı.
1 5
2 5
Karakaş, asgari ücretin en yüksek 28 bin - 28 bin 500 TL civarında olabileceğini belirterek,
dedi. "Kesinlikle 29 bin TL'yi geçmeyeceğini öngörüyorum"
3 5
Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, ocak ayında belirlenecek yeni asgari ücretle ilgili kulis bilgilerini paylaştı.Milyonlarca çalışanın gözü, 2026 yılının ocak ayında belirlenecek yeni asgari ücret zammına çevrildi. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber'e yaptığı açıklamada, ekonomi yönetiminden edindiği kulis bilgileri ve analizler doğrultusunda tahmini rakamları paylaştı.
4 5
ZAM ORANI İÇİN YÜZDE 25 İLE YÜZDE 30 ARALIĞI
Karakaş, daha önceki süreçte ekonomi yönetiminin yüzde 20'lik bir zammı öngördüğünü, ancak bu oranın son süreçte yumuşatıldığını belirtti. Güncel beklentilere göre Karakaş zam oranına ilişkin tahminini
fadeleriyle özetledi. "En az yüzde 25 oranında bir artış bekleniyor. En yüksek ise yüzde 30 oranında artış söz konusu." i
5 5
YENİ NET ASGARİ ÜCRET 29 BİN TL'Yİ GÖRMEYECEK
Tahmin edilen artış oranlarıyla birlikte, mevcut net 22 bin 104 TL olan asgari ücretin alacağı yeni değerler de belli oldu. Yeni artışla birlikte net asgari ücretin en yüksek 28 bin – 28 bin 500 TL civarında olacağını ifade eden Karakaş,
dedi. "29 bin TL bandına yaklaşabilir ama kesinlikle 29 bin TL'yi geçmeyeceğini tahmin ediyorum."