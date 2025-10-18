Asgari ücret ne kadar olacak? Yapılan zam psikolojik sınırın altında kalacak: İşte oranlar...

YENİ NET ASGARİ ÜCRET 29 BİN TL'Yİ GÖRMEYECEK

Tahmin edilen artış oranlarıyla birlikte, mevcut net 22 bin 104 TL olan asgari ücretin alacağı yeni değerler de belli oldu. Yeni artışla birlikte net asgari ücretin en yüksek 28 bin – 28 bin 500 TL civarında olacağını ifade eden Karakaş, "29 bin TL bandına yaklaşabilir ama kesinlikle 29 bin TL'yi geçmeyeceğini tahmin ediyorum." dedi.