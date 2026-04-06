Reuters, İran ve ABD için çatışmaları sona erdirmek için iki aşamalı bir anlaşma planın hazırladığını duyurdu. İran geçici ateşkesi reddetti! Peki şimdi ne olacak? İşte dikkat çeken detaylar...

İran ve ABD'ye ateşkes planı sunulduğu belirtildi... İki aşamadan oluşan plan kabul edilirse hemen ateşkes ilan edilecek, Hürmüz Boğazı trafiğe açılacak ve iki hafta içinde anlaşma yapılacak. İran'dan flaş cevap geldi. İran geçici ateşkesi reddetti! Peki şim ne olacak?

Reuters, İran ve ABD için çatışmaları sona erdirmek için iki aşamalı bir anlaşma planın hazırladığını duyurdu. Habere göre plan anlaşmadan önce ateşkes, ardından nihai bir anlaşma öngörüyor. Habere göre, plan için Pakistan Genelkurmay Başkanı, ABD Başkan Yardımcısı ve İran Dışişleri Bakanı ile ayrı ayrı görüştü.

Planda, İran'ın nükleer silahtan vazgeçmesi, yaptırımların kaldırılması ve dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması gibi maddeler yer alıyor.

Bu anlaşma planının bugün kabul edilmesi gerektiği belirtilirken, kabul edilirse hemen ateşkes ilan edilecek ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması gerekecek. Planı Pakistan taraflara sundu.

Plan kabul edilirse ateşkes ilan edilecek, Hürmüz Boğazı trafiğe açılacak ve iki hafta içinde anlaşma yapılacak.

İRAN'DAN GEÇİCİ ATEŞKESE RET!

ABD ile ateşkesi reddeden İran savaşın tamamen sona erdirilmesi için güvence talep etti. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "Geçici ateşkes suçun devamı demektir." dedi.

TAHRAN, GEÇİCİ BİR ATEŞKESE KARŞILIK HÜRMÜZ'Ü AÇMAYACAK

Reuters'a konuşan bir İranlı üst düzey yetkili, Tahran'ın Pakistan'ın önerisini aldığını ve teklifin gözden geçirildiğini söyledi. İranlı yetkili, Tahran'ın herhangi bir zaman çizelgesi kabul etmediğini ve karar verme için herhangi bir baskıyı kabul etmediğini söyledi.

İranlı yetkili, Tahran'ın Hürmüz'ü “geçici bir ateşkese karşılık” açmayacağını ve Tahran'ın ABD'nin kalıcı bir ateşkese hazır olduğuna inanmadığını ifade etti.

İRAN'DAN SON DAKİKA ATEŞKES AÇIKLAMASI

İranlı yetkili, "Ateşkes teklifini inceliyoruz, ancak herhangi bir son tarih baskısını kabul etmeyeceğiz" dedi.

İranlı yetkililer daha önce Reuters'a, Tahran'ın ABD ve İsrail tarafından yeniden saldırıya uğramayacağına dair güvence içeren kalıcı bir ateşkes istediğini söylemişti. Ayrıca İran'ın Pakistan, Türkiye ve Mısır gibi arabuluculardan mesajlar aldığı ifade edildi.

Kaynağa göre nihai anlaşmanın, İran'ın nükleer silah geliştirmeme taahhüdü karşılığında yaptırımların hafifletilmesi ve dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasını içermesi bekleniyor.

İki Pakistanlı kaynak ise sivil ve askeri temasların yoğunlaşmasına rağmen İran'ın henüz taahhütte bulunmadığını belirtti.

"İran henüz yanıt vermedi" diyen kaynaklardan biri, Pakistan, Çin ve ABD destekli geçici ateşkes önerilerinin şu ana kadar herhangi bir karşılık bulmadığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik tehditlerini gün geçtikçe artırırken, kısa sürede ateşkese varılmaması halinde ciddi sonuçları olacağı uyarısında bulundu.

ABD BASINI BÖYLE DUYURDU

ABD merkezli Axios haber platformunun konuya aşina 4 kaynağa dayandırdığı haberine göre, ABD, İran ve bölgesel arabulucular 45 günlük bir ateşkes sağlanmasına ilişkin girişimlerini sürdürüyor.

İKİ AŞAMALI ANLAŞMA ŞARTLARINI GÖRÜŞTÜLER

Arabulucuların taraflarla iki aşamalı bir anlaşmanın şartlarını görüştüğünü iddia eden kaynaklar, ilk aşamada 45 günlük bir ateşkes öngörüldüğünü ve bu süreçte kalıcı bir anlaşma için müzakerelerin yürütüleceğini aktardı.



Kaynaklar, söz konusu müzakerelerin Türkiye, Mısır ve Pakistanlı arabulucular üzerinden ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi arasındaki mesajlaşmalar aracılığıyla sürdüğünü ifade etti.

SON BİR FIRSAT

ABD ve İsrail'in, İran'ın enerji tesislerine yönelik kapsamlı bir bombardıman planının hazır olduğunu öne süren kaynaklar, Trump'ın Tahran yönetimine tanıdığı 48 saatlik süreyi 8 Nisan'a kadar uzatmasının anlaşma için son bir fırsat yaratmayı amaçladığı değerlendirmesinde bulundu.

Kaynaklar, ayrıca görüşmeler için daha fazla zamana ihtiyaç duyulması halinde ateşkesin uzatılabileceğini kaydetti.

Daha önce Hürmüz Boğazı'nı 48 saat içinde açmaması durumunda İran'ı tehdit eden Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Salı günü ABD Doğu Yakası saatiyle 20.00'de (Türkiye saatiyle 8 Nisan Çarşamba 03.00)" ifadesine yer vermişti.

İran'a yönelik paylaşımlarında tutumunu sertleştiren ABD Başkanı, Tahran yönetimine anlaşma yapmak için tanıdığı 48 saatlik süreyi 8 Nisan'a kadar uzattığını belirtmişti.

ABD basını Türkiye, Mısır ve Pakistan'ın, savaşı durdurmak veya ateşkes sağlamak amacıyla İran'ı ABD ile müzakere masasında bir araya getirmek için çaba gösterdiğini bildirmişti.

