  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Araç sahiplerine süper haber: Akaryakıta bir indirim daha geliyor!

Araç sahiplerine süper haber: Akaryakıta bir indirim daha geliyor!

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarında sürekli değişikliğe neden oluyor...

Araç sahiplerine süper haber: Akaryakıta bir indirim daha geliyor!
Yayınlanma:

Araç sahiplerine süper haber: Akaryakıta bir indirim daha geliyor!

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarında sürekli değişikliğe neden oluyor...

Petrol fiyatlarındaki gevşeme ve rafineri marjlarındaki düşüş benzin ve motorine indirim sinyali vermeye başladı. Henüz indirimin ne kadar olacağı belli olmasa da indirimli akaryakıt satışının cuma gününden itibaren geçerli olması bekleniyor.
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor.

Araç sahiplerine süper haber: Akaryakıta bir indirim daha geliyor!

ÇİFTE İNDİRİM GELİYOR

Petrol fiyatlarındaki düşüş eğilimi ve düşüşün devam etmesi beklentisiyle birlikte rafineri marjlarında gerileme oluşması benzin ve motorin fiyatlarına indirim olarak yansıması bekleniyor.

CUMA GÜNÜNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Henüz indirimin ne kadar olacağı belli olmasa da indirimli akaryakıt satışının Cuma gününden itibaren geçerli olacağına dair beklentiler piyasada hakim durumda.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul'da benzin 55 lira, Ankara'da 55,87 lira, İzmir'de 56,20 liradan satılıyor. Motorin İstanbul'da 57,07 lira, Ankara'da 58,10 lira, İzmir'de 58,43 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTIE

PDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Son dakika... Fatih Altaylı hakkında mahkeme kararını verdi!Son dakika... Fatih Altaylı hakkında mahkeme kararını verdi!

Böyle kaza görülmedi: Tekirdağ’da kaza yapan araç şaha kalktı!Böyle kaza görülmedi: Tekirdağ’da kaza yapan araç şaha kalktı!

2025 asgari ücret zam tahmininde nokta atışı yapmıştı: O dev bankadan 2026 tahmini geldi!2025 asgari ücret zam tahmininde nokta atışı yapmıştı: O dev bankadan 2026 tahmini geldi!

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Ekonomi
MASAK'dan yeni düzenleme: Herkes kafasına göre para transferi yapamayacak!
MASAK'dan yeni düzenleme: Herkes kafasına göre para transferi yapamayacak!
Altın fiyatlarında son durum ne? Bugün gram altın, çeyrek altın, ons altın, Cumhuriyet altını, 22 ayar altın ne kadar, kaç TL ediyor?
Altın fiyatlarında son durum ne? Bugün gram altın, çeyrek altın, ons altın, Cumhuriyet altını, 22 ayar altın ne kadar, kaç TL ediyor?
Fiyatlar düşecek, Yasa geliyor! Hal Kanunu yılbaşında Meclis'e geliyor!
Fiyatlar düşecek, Yasa geliyor! Hal Kanunu yılbaşında Meclis'e geliyor!
Asgari ücret zammı için geri sayım başladı: İşte bir iyi bir de kötü senaryo!
Asgari ücret zammı için geri sayım başladı: İşte bir iyi bir de kötü senaryo!
Akaryakıt fiyatlarında tabela yine değişti: Motorine indirim geldi, İşte 25 Kasım 2025 güncel akaryakıt fiyatları
Akaryakıt fiyatlarında tabela yine değişti: Motorine indirim geldi, İşte 25 Kasım 2025 güncel akaryakıt fiyatları
Altın fiyatları yükselişe mi geçti? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?
Altın fiyatları yükselişe mi geçti? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?
Altın yeniden yükselecek mi? Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın yeniden yükselecek mi? Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL?