Altın fiyatları haftanı son iş gününde nasıl seyredecek: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ons altın, ata altın, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL
14 Kasım 2025 09:51
Faiz indirimi beklentisi, altın gibi araçlara olan talebi de artırıyor. Peki altın fiyatları haftanı son iş gününde nasıl seyredecek: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ons altın, ata altın, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte, 14 Kasım 2025 Cuma, güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları son durum tablosu, 14 Kasım 2025 Cuma günü haftanın son işlem gününde yakından takip ediliyor. Gram altın, çeyrek altın, has altın, tam altın, Cumhuriyet altını ve ons altın fiyatları, alım satım işlemi yapmak isteyenler tarafından mercek altına alındı. ABD hükümetinin açılmasıyla altın fiyatları da yukarı yönlü hareketlendi. Ayrıca FED faiz indirimi beklentisi de altına olan talebi artırıyor. Gram altın güne 5.720 TL seviyelerinden başladı. ons altın ise yeni işlem günü başlangıcını 4.202 dolardan yaptı. Kapalıçarşı'da gram altın ise 5974 TL'den işlem görmeye başladı. Peki bugün 1 çeyrek altın, 1 gram altın, Külçe altın, has altın, gremse altın, 22 ayar altın fiyatları ne kadar, kaç lira ediyor?
ALTIN FİYATLARINDA ABD DOPİNGİ ABD Başkanı Donald Trump’ın, Kongre’de kabul edilen federal hükümetin yeniden açılmasına yönelik geçici bütçe tasarısını imzalamasıyla ülke tarihinin en uzun süreli kapanması 43’üncü gününde sona erdi.
Altın fiyatları, ABD hükümetinin yeniden açılmasının ekonomik veri akışını yeniden başlatacağına ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine devam edeceğine ilişkin beklentilerle yükseliş serisini beşinci gününe taşıdı. Faizlerin düşeceğine ilişkin beklentiler, herhangi bir faiz getirisi olmayan altın gibi araçlara yönelik talebi artırıyor.
FED’e yönelik faiz indirimi beklentileri de bu nedenle altın fiyatlarını yukarı yönlü hareketlendiriyor. Dün sabah saatlerinde yüzde 0.3’lük artışla 4 bin 208 dolardan alıcı bulan ons altın, gün içinde yükselişini sürdürerek 4 bin 240,17 dolara kadar yükseldi.
Önceki gün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü yüzde 1.6 artışla 5 bin 697 liradan tamamlamıştı. Dün de güne yükselişle başlayan gram altın, önceki kapanışın yüzde 0.4 üstünde 5 bin 720 lira seviyesinde bulundu. Çeyrek altın 9 bin 693 liradan, cumhuriyet altını ise 38 bin 622 liradan satıldı.
GRAM ALTIN NE KADAR? Gram altın alış fiyatı:5.715,91 TL
Gram altın satış fiyatı:5.716,70 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATLARI Çeyrek altın alış fiyatı:9.657,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı:9.746,00 TL
ONS ALTIN FİYATLARI Ons altın alış (USD) fiyatı:4.198,98 TL
Ons altın satış (USD) fiyatı:4.199,47 TL
TAM ALTIN FİYATLARI Tam altın alış fiyatı:37.982,68 TL
Tam altın satış fiyatı:38.740,87 TL
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL? Cumhuriyet altını alış fiyatı:38.504,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı:38.828,00 TL
ATA ALTIN NE KADAR EDİYOR? Ata altın alış fiyatı:39.169,63 TL
Ata altın satış fiyatı:40.166,91 TL