Altın fiyatları haftanı son iş gününde nasıl seyredecek: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ons altın, ata altın, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL

FED’e yönelik faiz indirimi beklentileri de bu nedenle altın fiyatlarını yukarı yönlü hareketlendiriyor. Dün sabah saatlerinde yüzde 0.3’lük artışla 4 bin 208 dolardan alıcı bulan ons altın, gün içinde yükselişini sürdürerek 4 bin 240,17 dolara kadar yükseldi.

Önceki gün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü yüzde 1.6 artışla 5 bin 697 liradan tamamlamıştı. Dün de güne yükselişle başlayan gram altın, önceki kapanışın yüzde 0.4 üstünde 5 bin 720 lira seviyesinde bulundu. Çeyrek altın 9 bin 693 liradan, cumhuriyet altını ise 38 bin 622 liradan satıldı.