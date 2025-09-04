  1. Anasayfa
Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıt fiyatları değişti!

Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıt fiyatları değişti!
Petrol fiyatlarındaki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Motorine gece yarısı zam yapıldı. İşte tabelaya yansıyan yeni akaryakıt fiyatları...
Petrol fiyatlarındaki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Motorine gece yarısı zam yapıldı. İşte tabelaya yansıyan yeni akaryakıt fiyatları...

Motorine gece yarısından itibaren 2 lira 5 kuruşluk zam geldi. İstanbul'da ortalama 52 lira 21 kuruş olan motorin 54 lira 26 kuruşa çıktı.

Benzin fiyatlarında ise, herhangi bir değişiklik olmadı. İstanbul'da benzin 52.91 liradan satılıyor.

Petrol fiyatlarındaki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Motorine gece yarısından itibaren litre başına 2 lira 5 kuruşluk zam geldi.

İstanbul'da ortalama 52 lira 21 kuruşa satılan motorinin litresi 54 lira 26 kuruşa çıktı. Yeni fiyatlar gece yarısı tabelaya yansıtıldı.

Benzin fiyatlarında ise, herhangi bir değişiklik olmadı. İstanbul'da benzin 52.91 lira, Ankara'da 53.68 lira, İzmir'de ise 54 liradan satılıyor.

