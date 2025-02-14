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Antalya Havalimanı'ndan Türkiye'ye sokulmak istendi: Çin'den gelen virüslü tohumlar geri gönderildi!

Antalya Havalimanı'ndan Türkiye'ye sokulmak istendi: Çin'den gelen virüslü tohumlar geri gönderildi! İşte, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün açıklamaları...

Antalya Havalimanı'ndan Türkiye'ye sokulmak istendi: Çin'den gelen virüslü tohumlar geri gönderildi!
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Türkiye'ye sokulmak istendi: Çin'den gelen virüslü tohumlar geri gönderildi! İşte, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün açıklamaları...

Antalya Havalimanı'nda ele geçirilen 11 kilo 500 gram benekli mozaik virüslü domates tohumu Çin'e iade edildi.

Antalya Havalimanı'ndan Türkiye'ye sokulmak istendi: Çin'den gelen virüslü tohumlar geri gönderildi!

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Antalya Havalimanı'nda ülkeye girişi yapılmak istenen 11 kilo 500 gram Çin menşeili domates tohumunun ele geçirildiği belirtildi.

Antalya Havalimanı'ndan Türkiye'ye sokulmak istendi: Çin'den gelen virüslü tohumlar geri gönderildi!

ÇİN'E GERİ İADE EDİLDİ

Havalimanında görevli inspektörler (bakanlık tarafından eğitilmiş ve resmi kontrol yetkisi verilmiş kontrol görevlisi) tarafından tohumun kontrol edildiği kaydedilen açıklamada, "Kontrol ve alınan numunelerde Tomato Mottle Mosaic Virus (ToMMV) (domates benekli mozaik virüsü) tespiti nedeniyle mahrecine iade edilmiştir" ifadesine yer verildi.

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