İbrahim Tatlıses'in eski menajerinden şok iddia: O, konuşmalar olay yarattı!

İbrahim Tatlıses'in eski menajeri Şule Yazar, sanatçının kendisine tehditte bulunduğu, hakaret ettiği ve psikolojik şiddet uyguladığı iddialarıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
İbrahim Tatlıses'in eski menajeri Şule Yazar, şarkıcının kendisine uyguladığı tehdit, mobbing ve psikolojik şiddet nedeniyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Yazar, yaşadığı süreç ve maruz kaldığı zorluklarla ilgili detayları paylaştı.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUİzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusunda, İbrahim Tatlıses'in eski menajeri Şule Yazar, şarkıcının kendisine tehditte bulunduğunu, hakaret ettiğini ve mobbing ile psikolojik şiddet uyguladığını iddia etti. Yazar, başvurusunda şarkıcının kendisine karşı kullandığı dil ve gerçekleştirdiği eylemlerle ilgili detaylı açıklamalarda bulundu.
PSİKOLOJİK ŞİDDET UYGULADIĞINI İDDİA ETTİİzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusunda, İbrahim Tatlıses'in eski menajeri Şule Yazar, şarkıcının kendisine tehditte bulunduğunu, hakaret ettiğini ve mobbing ile psikolojik şiddet uyguladığını iddia etti. Yazar, başvurusunda şarkıcının kendisine karşı kullandığı dil ve gerçekleştirdiği eylemlerle ilgili detaylı açıklamalarda bulundu.
OLAYIN YARGIYA İNTİKAL ETMESİ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNDÜKŞule Yazar, suç duyurusunda bulunma kararını almasının sebeplerini şu sözlerle aktardı: "Olayın buraya gelmesini istemezdim. Ancak eşimi ve çocuklarımı korumak, bana yapılanları kayıt altına aldırmak adına bu adımı atmak zorunda kaldım." Yazar, hamilelik döneminde başlayan ve sekiz ay süren bir baskı süreci geçirdiğini belirterek, Tatlıses’in uyguladığı şiddetin zamanla artmaya devam ettiğini söyledi. "Bana getirilen tehditleri, arkamdan yapılan konuşmaları kabul etmedim. Artık olayın yargıya intikal etmesi gerektiğini düşündük" diye ekledi.
BU OLAYLAR YÜZÜNDEN 4 BUÇUK AY SÜTTEN KESİLDİMYazar, şiddetin sadece kendisini değil, ailesini de olumsuz etkilediğini belirterek, "Aileme yönelik küfürlü konuşmalar da mevcut. Artık psikolojim kaldıracak durumda değil. Çöküntü yaşamaktayım" dedi. Yaşadığı bu olumsuz süreçlerin ciddi sağlık etkileri olduğunu söyleyen Yazar, "Bu olaylar yüzünden 4 buçuk ay sütten kesildim" diyerek, şiddetin hem fiziksel hem de psikolojik etkilerini vurguladı.
AVUKATTAN AÇIKLAMA GELDİŞule Yazar’ın avukatı Serkan Onukar ise, dava süreci hakkında açıklamalarda bulundu. "Bu noktaya gelmek bizi üzüyor. Şule Hanım çok sabretti ama bu süreçte şiddet arttı" diyen Onukar, konuya dair delillerin titizlikle toplandığını ve savcılığa sunulacağını belirtti. Ayrıca, avukat Onukar, "Türk yargısına güveniyoruz. Bu işin sulh ve selametle sonuçlanmasını diliyoruz" şeklinde konuştu.