İbrahim Tatlıses'in eski menajerinden şok iddia: O, konuşmalar olay yarattı!

OLAYIN YARGIYA İNTİKAL ETMESİ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNDÜK

Şule Yazar, suç duyurusunda bulunma kararını almasının sebeplerini şu sözlerle aktardı: "Olayın buraya gelmesini istemezdim. Ancak eşimi ve çocuklarımı korumak, bana yapılanları kayıt altına aldırmak adına bu adımı atmak zorunda kaldım." Yazar, hamilelik döneminde başlayan ve sekiz ay süren bir baskı süreci geçirdiğini belirterek, Tatlıses’in uyguladığı şiddetin zamanla artmaya devam ettiğini söyledi. "Bana getirilen tehditleri, arkamdan yapılan konuşmaları kabul etmedim. Artık olayın yargıya intikal etmesi gerektiğini düşündük" diye ekledi.