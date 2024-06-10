Ankara’da korkutan deprem: Sarsıntı akşam saatlerinde yaşandı

Türkiye’de ara ara yaşanan depremler vatandaşı tedirgin ediyor. Kahramanmaraş merkezli depremin ardından bazı fay hatlarında hareketlilik arttı. 10 Haziran Pazartesi günü Ankara’da deprem yaşandı.

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Ankara’da korkutan deprem: Sarsıntı akşam saatlerinde yaşandı

Ankara’nın Bala ilçesinde deprem meydana geldi. Akşam saatlerinde yaşanan deprem yerel halkı tedirgin etti. AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 3,7 oldu.

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DEPREM, ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Akara’nın Bala ilçesinde yaşanan deprem çevre illerden de hissedildi. Depremin büyüklüğü küçük olsa da sarsıntı Ankara’ya yakın şehirleri de etkiledi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), deprem 19.04’te ölçtü. Deprem yerin 14,98 kilometre derinliğinde 3,7 büyüklüğünde yaşandı. Ankara'nın yanı sıra Kırşehir, Aksaray, Konya ve Kırıkkale’de de deprem hissedildi.

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