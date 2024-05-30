Amerika’dan sıcak veriler geldi: Ekonomi, ilk çeyrekte büyüdü

ABD’de piyasaları sevindirecek olumlu bir haber geldi. GSYİH verileri, ekonominin ilk çeyrekte büyüdüğünü gösterdi. ABD ekonomisi %1,3 oranında ilerlediğini ve piyasa beklentileri aştı.

YAYINLAMA
Google News
Amerika’dan sıcak veriler geldi: Ekonomi, ilk çeyrekte büyüdü

Piyasa Amerika’dan gelecek olan verileri sabırsızlıkla bekliyordu. GSYİH ve haftalık işsizlik yardımı talep verileri bugün, geldi. Diğer yandan PCE enflasyonu, yarın piyasaya sürülmesi planlanıyor.

22 ayar gram altın ne kadar? Altında son durum ne? 30 Mayıs 2024 Perşembe güncel gram, çeyrek, yarım, tam ve ons altın fiyatları22 ayar gram altın ne kadar? Altında son durum ne? 30 Mayıs 2024 Perşembe güncel gram, çeyrek, yarım, tam ve ons altın fiyatları

ABD EKONOMİSİ İÇİN ÖNEMLİ OLAN GSYİH %1,3 ARTTI

ABD'den en son veriler Çalışma Bakanlığı'nın Ekonomik Analiz Bürosu, ABD'nin GSYİH, 2024 mali yılının ilk çeyreğinde %1,3 artarak piyasa duyarlılığını körükledi. Özellikle, gelişmiş tahmin verileri, 2023 mali yılının son çeyreğinde %3,4'lük bir artışa tanık olduktan sonra GSYİH'nın ilk çeyrekte sadece %1,6 arttığını gösterdi.

depositphotos-672909564-xl-scaled.webp

Soğutma GSYİH verileri, yatırımcıların duyarlılığına ağırlık verdi. Haber bir yandan olumlu karşılansa da daha geniş finansal piyasada büyük bir satışa neden oldu. Ancak, piyasa ABD'nin ilk revizyonunu bekliyordu.

Fed Bej Kitap detaylarını paylaştı: Büyüme vurgusu dikkat çektiFed Bej Kitap detaylarını paylaştı: Büyüme vurgusu dikkat çekti

GSYİH verileri ilk çeyrekte %1,2'lik bir büyüme gösterecek. Bunu göz önünde bulundurarak, ekonomi Wall Street beklentilerinden daha fazla ilerlediği için en son verilerin yatırımcıların umutlarını artırması muhtemeldir.

ENFLASYON ENDİŞESİ SÜRÜYOR

Bu arada, makroekonomik endişeler şimdiye kadar özellikle enflasyon sıkıntılarının ortasında piyasa duyarlılığını azalttı. Öte yandan ABD Federal Rezerv, enflasyon %2 hedefinin üzerinde kaldığı için faiz oranını yüksek tuttu ve birçok yatırımcıyı kenarda kalmaya zorlaya devam etti.

3 banka 100 bin TL kredi veriyor! Acil kredi başvurusu3 banka 100 bin TL kredi veriyor! Acil kredi başvurusu

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
22 ayar gram altın ne kadar? Altında son durum ne? 30 Mayıs 2024 Perşembe güncel gram, çeyrek, yarım, tam ve ons altın fiyatları
22 ayar gram altın ne kadar? Altında son durum ne? 30 Mayıs 2024 Perşembe güncel gram, çeyrek, yarım, tam ve ons altın fiyatları
Fed Bej Kitap detaylarını paylaştı: Büyüme vurgusu dikkat çekti
Fed Bej Kitap detaylarını paylaştı: Büyüme vurgusu dikkat çekti
Banka müşterilerine para iadesi yapıyor! 375 TL ödeme alabilirsiniz
Banka müşterilerine para iadesi yapıyor! 375 TL ödeme alabilirsiniz
Bu alış veriş vatandaşın cebine bayram ettirecek! Tarım kredi market, indirimli yeni fiyat listesini yayınladı
Bu alış veriş vatandaşın cebine bayram ettirecek! Tarım kredi market, indirimli yeni fiyat listesini yayınladı
Son Haberler
Amerika’dan sıcak veriler geldi: Ekonomi, ilk çeyrekte büyüdü
Amerika’dan sıcak veriler geldi: Ekonomi, ilk çeyrekte büyüdü
Son dakika! Sinema ve tiyatro dünyasının başarılı ismi Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti! Ahmet Uğurlu kimdir?
Son dakika! Sinema ve tiyatro dünyasının başarılı ismi Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti! Ahmet Uğurlu kimdir?
Ahmet Uğurlu kimdir, neden öldü, hastalığı neydi? Ahmet Uğurlu hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Ahmet Uğurlu kimdir, neden öldü, hastalığı neydi? Ahmet Uğurlu hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Ayhan Bora Kaplan davasının önemli tanığı "M7" kod adlı Serdar Sertçelik Macaristan'da yakalandı
Ayhan Bora Kaplan davasının önemli tanığı "M7" kod adlı Serdar Sertçelik Macaristan'da yakalandı
3 banka 100 bin TL kredi veriyor! Acil kredi başvurusu
3 banka 100 bin TL kredi veriyor! Acil kredi başvurusu
Emekliye yeni zam! Emekli temmuz zammı ne kadar olacak?
Emekliye yeni zam! Emekli temmuz zammı ne kadar olacak?
Çok Okunanlar
Günlük burç yorumları: 30 Mayıs 2024 Perşembe, Aslan, Koç, Oğlak, Başak...
Günlük burç yorumları: 30 Mayıs 2024 Perşembe, Aslan, Koç, Oğlak, Başak...
30 Mayıs Perşembe hava durumu nasıl olacak? Bugün hava sıcaklığı ne kadar olacak, yağmur yağacak mı?
30 Mayıs Perşembe hava durumu nasıl olacak? Bugün hava sıcaklığı ne kadar olacak, yağmur yağacak mı?
'Dünya bir manyağın barbarlığını izliyor''! 30 Mayıs perşembe tüm Gazete manşetleri
'Dünya bir manyağın barbarlığını izliyor''! 30 Mayıs perşembe tüm Gazete manşetleri
22 ayar gram altın ne kadar? Altında son durum ne? 30 Mayıs 2024 Perşembe güncel gram, çeyrek, yarım, tam ve ons altın fiyatları
22 ayar gram altın ne kadar? Altında son durum ne? 30 Mayıs 2024 Perşembe güncel gram, çeyrek, yarım, tam ve ons altın fiyatları
Bakan Şimşek açıkladı: Enflasyonda geçiş döneminde sona gelindi!
Bakan Şimşek açıkladı: Enflasyonda geçiş döneminde sona gelindi!
İflas eden borsa Mt. Gox varlıkları taşıdı: Bitcoin 4 bin dolar düştü…
İflas eden borsa Mt. Gox varlıkları taşıdı: Bitcoin 4 bin dolar düştü…
Yorumlananlar
Ünlü Sanatçı Deniz Akkaya, kızının koruma altına alınmasından sonra isyan etti! 'Salak salak yorumlar yazmayın'
Ünlü Sanatçı Deniz Akkaya, kızının koruma altına alınmasından sonra isyan etti! 'Salak salak yorumlar yazmayın'