Amerika’dan sıcak veriler geldi: Ekonomi, ilk çeyrekte büyüdü

Piyasa Amerika’dan gelecek olan verileri sabırsızlıkla bekliyordu. GSYİH ve haftalık işsizlik yardımı talep verileri bugün, geldi. Diğer yandan PCE enflasyonu, yarın piyasaya sürülmesi planlanıyor.

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ABD EKONOMİSİ İÇİN ÖNEMLİ OLAN GSYİH %1,3 ARTTI

ABD'den en son veriler Çalışma Bakanlığı'nın Ekonomik Analiz Bürosu, ABD'nin GSYİH, 2024 mali yılının ilk çeyreğinde %1,3 artarak piyasa duyarlılığını körükledi. Özellikle, gelişmiş tahmin verileri, 2023 mali yılının son çeyreğinde %3,4'lük bir artışa tanık olduktan sonra GSYİH'nın ilk çeyrekte sadece %1,6 arttığını gösterdi.

Soğutma GSYİH verileri, yatırımcıların duyarlılığına ağırlık verdi. Haber bir yandan olumlu karşılansa da daha geniş finansal piyasada büyük bir satışa neden oldu. Ancak, piyasa ABD'nin ilk revizyonunu bekliyordu.

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GSYİH verileri ilk çeyrekte %1,2'lik bir büyüme gösterecek. Bunu göz önünde bulundurarak, ekonomi Wall Street beklentilerinden daha fazla ilerlediği için en son verilerin yatırımcıların umutlarını artırması muhtemeldir.

ENFLASYON ENDİŞESİ SÜRÜYOR

Bu arada, makroekonomik endişeler şimdiye kadar özellikle enflasyon sıkıntılarının ortasında piyasa duyarlılığını azalttı. Öte yandan ABD Federal Rezerv, enflasyon %2 hedefinin üzerinde kaldığı için faiz oranını yüksek tuttu ve birçok yatırımcıyı kenarda kalmaya zorlaya devam etti.

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